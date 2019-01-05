В административном центре ГБАО городе Хорог сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали Тохира Мамадбокиров, брата одного из неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области Мамадбокира Мамадбокирова, об этом по телефону «АП» сообщил источник в Хороге.

Задержанный работает сторожем в одной из больниц административного центра ГБАО.

В момент задержания Т.Мамадбокирову предъявили обвинение в неподчинении законным требованиям сотрудников милиции.

Позже его родственникам сообщили, что он был задержан в рамках возбужденного в отношении него еще в 2014 году уголовного дела. Это дело было возбуждено по статье хулиганство УК РТ, и с этого времени он официально находился в розыске, сообщили "АП" в МВД.

Как сообщил Умарджон Эмомали - пресс-секретаря МВД РТ, Мамадбокиров был задержан 3 января за рулем автомобиля "Мерседес", стекла которой были незаконно затонированы. Кроме того, по его словам, Мамадбокиров управлял чужим авто без доверенности, а во время задержания он оскорбил сотрудников милиции.

"Собравшиеся возле Хорогского погранотряда его друзья и родственники требуют его немедленного совобождения, но пока Тохир Мамадбокиров не ответит перед законом за совершенное ранее претспуление, на свободу он отпущен не будет", - заявил Умарджон Эмомали.

Возле ворот Хорогского пограничного отряда, куда был доставлен задержанный, собрались несколько молодых людей из числа родственников и друзей Мамадбокирова. Они всю ночь провели возле ворот отряда и требуют освободить задержанного, отметил источник.

Напомним, в октябре 2018 года правоохранительные органы Таджикистана обвинили Тохира Мамадбокирова в том, что он препятствует работе постов ГАИ в Хороге. В видеосюжете было сказано, что Мамадбокирова и других нарушителей общественного порядка ждет строгое административное наказание.

55-летний Мамадбокир Мамадбокиров до 2007 года работал начальником комендатуры Мургабского погранотряда, в звании подполковника. В 1986 году был осужден в Душанбе по ст.220 ч.2 УК ТССР (хулиганство), к трем годам условно с привлечением к исправительным работам.

В 2008 году прокуратурой ГБАО привлекался к уголовной ответственности по ст.186 ч.1 УК (бандитизм), однако в этом же году уголовное дело было прекращено на основании ст.51 УПК РТ (прекращение уголовного дела вследствие изменения обстановки).

Также, в 2008 году разыскивался по ст.ст.328 ч.2 (применение насилия в отношении представителя власти); 391 ч.1 (злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти); 237 ч.2 (хулиганство); 345 ч.3 (воспрепятствование осуществление правосудия, производству дознания и предварительного следствия) УК РТ. В 2008 году розыск прекращен.

По утверждении таджикского антинаркотического ведомства, занимается контрабандой наркотиков в Кыргызстан, где имеет преступные связи.

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