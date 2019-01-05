Обслуживать пассажиров национальной авиакомпании Таджикистана "Таджик Эйр" до конца текущего осенне – зимнего периода по российским авианаправлениям будет авиакомпания "Сомон Эйр", заявили сегодня в пресс-службе таджикской авиакомпании.

"Мы завершили работу по передаче пассажиров с билетами национальной авиакомпании "Таджик Эйр" для перевозки в пункты пребывания Российской Федерации авиакомпании "Сомон Эйр". Между двумя авиакомпаниями заключены соответствующие соглашения о передаче пассажиров. Предложение касается тех пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы в Россию", – отметил пресс-секретарь «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев.

Он добавил, что при возникновении вопросов специалисты «Таджик Эйр» предоставят всю необходимую консультацию.

Номер круглосуточного Call – центра "Таджик Эйр": (+992) 905 100 200. Телефон авиакассы "Таджик Эйр": (+992 48) 701 50 42.

В последние дни пассажиры "Таджик Эйра" столкнулись с массой проблем из-за того, что авиакомпания переносила рейсы на несколько суток.

Так, после новогодних праздников были перенесены некоторые рейсы "Таджик Эйра". В авиакомпании сообщили, что временно приостанавливают действующие рейсы по некоторым направлениям из-за изменения в расписании рейсов.

«Авиакомпания вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019 года в связи с коммерческими причинами (нерентабельность некоторых рейсов). Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы в самое ближайшее время все рейсы были возобновлены», - отметили ранее в пресс-службе авиакомпании.

Национальная авиакомпания Республики Таджикистан ОАО "Таджик Эйр" была основана в 1930 году. Авиакомпания специализируется на авиаперевозке пассажиров, багажа и груза, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

На сегодняшний день в "Таджик Эйр" работают свыше 500 авиационных специалистов. Лайнеры компании осуществляют регулярные полёты в Индию (Дели), КНР (Урумчи), Иран (Тегеран), Казахстан (Алматы), Кыргызстан (Бишкек), Самарканд и Российскую Федерацию (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Нижневартовск, Новосибирск). Авиакомпания «Таджик Эйр» также выполняет регулярные внутренние авиаперевозки в Худжанд и Хорог.

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