В ходе рейда в развлекательных центрах, интернет-кафе и салонах компьютерных игр по городу Душанбе сотрудниками милиции задержаны 20 несовершеннолетних и подростков, сообщает пресс-служба УМВД.

“В ходе рейда 3 января сотрудники Службы предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи при УМВД задержали 20 несовершеннолетних и подростков. 10 из них задержаны за бродяжничество, 8 за игры в компьютерных играх и двое за попрошайничество”, - сообщает пресс-служба.

Пресс-служба отмечает, что в отношении их родителей составлены протоколы и направлены в суд.

«Родителей задержанных вызвали в отдел милиции и составили протоколы в соответствии со статьей 90 Кодекса административных правонарушений РТ и направили в суд, им грозит штраф», - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-служба, в отношении одного из владельцев интернет-кафе также был составлен протокол в соответствии со статьёй 510 Кодекса административных правонарушений из-за документов.

Согласно закону «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «несовершеннолетним гражданам страны до 18-летнего возраста включительно строго запрещается с 18 часов до 6 часов утра посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны».

За 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони.

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