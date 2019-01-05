В ходе рейда в развлекательных центрах, интернет-кафе и салонах компьютерных игр по городу Душанбе сотрудниками милиции задержаны 20 несовершеннолетних и подростков, сообщает пресс-служба УМВД.
“В ходе рейда 3 января сотрудники Службы предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи при УМВД задержали 20 несовершеннолетних и подростков. 10 из них задержаны за бродяжничество, 8 за игры в компьютерных играх и двое за попрошайничество”, - сообщает пресс-служба.
Пресс-служба отмечает, что в отношении их родителей составлены протоколы и направлены в суд.
«Родителей задержанных вызвали в отдел милиции и составили протоколы в соответствии со статьей 90 Кодекса административных правонарушений РТ и направили в суд, им грозит штраф», - сообщает пресс-служба.
По данным пресс-служба, в отношении одного из владельцев интернет-кафе также был составлен протокол в соответствии со статьёй 510 Кодекса административных правонарушений из-за документов.
Согласно закону «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «несовершеннолетним гражданам страны до 18-летнего возраста включительно строго запрещается с 18 часов до 6 часов утра посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны».
За 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони.
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ылфвос7 часов назад
Ну вот зря так МВД молодёжь гоняет из интернеткафе где они играют в очень интеллектуальные и полезные игры. Заядлые игроки (день и ночь проводившие своё отрочество и студенческие годы за контрстрайком), как показывает практика, сразу становятся руководителями ведомств, городов, и в недалёком будущем вполне возможно - страны. Так что, не мешайте расти и развиваться будущему прогрессивному поколению управленцев отчизны.
Patriot8 часов назад
МВД показухой занимается как и все остальные госорагны. Несовершеннолетние днем опаснее чем ночью. В школу 10 летние дети с ножом ходят, что бы деньги и вещи у младшеклассников отбирать. Старшеклассники хвалятся количеством пострадавших от их ножей. Фигня все что АП про достижения МВД пишет.