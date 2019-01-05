По подозрению в грабеже домов и квартир жителей города Душанбе задержаны три человека, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.

Пресс-служба уточняет, что грабители были задержаны на основе обращений жителей и после проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД-1 района Шохмансур.

Задержанными оказались 26-летний житель района Рудаки Фирдавс Хукуматов, 35-летний Махмадали Наимов и 24-летний Кароматулло Курбонов, жители района Мирсаид Алии Хамадони.

«Подозреваемые в ночь на 15 декабря 2018 года незаконно проникли в дом жителя на улице Нурафзо города Душанбе и похитили 20 тыс. сомони, $2200, мобильный телефон и планшет. Общая сумма ущерба составляет 46 тыс. сомони», - отмечается в сообщении УМВД.

Пресс-служба отмечает, что из дома жителя по улице Фучика они украли 7150 сомони. Денежные средства у задержанных были изъяты как вещественное доказательство.

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«Они следили за домами жителей и заходили, когда в них никого не бывало. В целом установлена причастность задержанных к 15 случаям кражи на общую сумму более 200 тыс. сомони», - уточняет пресс-служба.

В отношение задержанных возбуждено уголовное дело по статье 244 (Кража) УК РТ, следствие продолжается, которому предстоит выяснить причастность данной группировки к другим преступлениям.

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