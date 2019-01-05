Песня под названием Guli Guli, на которую снят клип, тоже новая.
Судя по титрам к клипу, его автором является известный узбекский клипмейкер Едгор Насыров. Автором музыки и аранжировки является Шавкат Умаров.
Песня написана в восточном стиле, а в самом клипе Шабнам предстает в разных образах.
Видеоклип был опубликован на видеохостинге 1 января и у него более 36 тыс. просмотров.
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