АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- В 14:30 в Co-working Puzzle в Бизнес-Центре Созидание (2 этаж) состоится встреча на тему успешной карьеры женщины. Спикер - глава офиса Международной Финансовой Корпорации (МФК) в Таджикистане Манижа Мамаднабиева.

- В ОАЭ начнется финальная часть Кубка Азии по футболу. Генсекретарь Федерации футбола Таджикистана Давлатманд Исломов на этом первенстве назначен комиссаром матча Австралия - Иордания.

- В театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится детская новогодняя музыкальная сказка «Красавица и чудовище». Начало в 10.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ЯНВАРЯ

1919 – В Германии основана национал-социалистическая партия, приведшая к власти Адольфа Гитлера.

1991 – Основан независимый еженедельник «Курьер Таджикистана».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ЯНВАРЯ

1929 – Родился Народный поэт Таджикистана Гаффор Мирзо

1941 –- Родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана Саидмурод Мардонов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 0-5 тепла, затем повышение до 5-10 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные, в предгорных районах очень сильные, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 1-6 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 0-5 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, снег, местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 4-9 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные, в отдельных горных районах очень сильные, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 1-6 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, дождь (с переходом в мокрый снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, осадки (дождь, с переходом в мокрый снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.