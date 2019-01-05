Определился состав национальной сборной Таджикистана по футзалу на товарищеские матчи против сборной Турции, которые пройдут 9 и 10 января в городе Эрзинджан.

Сейчас национальная сборная Таджикистана по футзалу под руководством главного тренера Хусейна Шодиева проводит учебно-тренировочный сбор в Душанбе. В составе сборной страны к предстоящим играм готовятся 14 игроков – 2 вратаря и 12 полевых игроков, сообщает пресс-центр Федерации футбола Таджикистана.

В воскресенье, 6 января, делегация сборной Таджикистана отправится в Стамбул, а оттуда – в город Эрзинджан, где 9 и 10 января наши футзалисты проведут два товарищеских матча против сборной Турции.

Предстоящие товарищеские матчи станут для сборной Таджикистана одним из этапов подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который, согласно календарю соревнований АФК, пройдет с 16 по 26 октября.

Состав национальной сборной Таджикистана по футзалу:

Вратари: Муродулло Аликулов («Соро компания»), Муроджон Муродов («Карон»);

Полевые игроки: Рахмонали Шарипов, Мухаммаджон Шарипов (оба – «Соро компания»), Дилшод Саломов, Умеджон Кузиев, Собирджон Гуляков, Парвиз Рахматов, Икбол Воситзода (все – «Сипар»), Кадам Абилов («Равшан»), Рустам Хамидов, Шавкат Халимов (оба – «Сан Сити», Кыргызстан), Баходур Ходжаев («Садовая»), Идрис Ёров (свободный агент).

Руководящий состав: Фируз Юсуфзода – менеджер, Хусейн Шодиев – главный тренер, Ораз Ализода – ассистент главного тренера, Эрадж Носехов – тренер, Даврон Олимов – врач, Хайриддин Асалов – администратор.

Сборная Таджикистана по футзалу ФФТ

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь