Несмотря на то, что таджикская национальная кухня достаточно жирная и калорийная есть в ней очень простые, диетические и легкие блюда, которые после новогодних праздников вам точно понравятся.

Кстати, международный разгрузочный день появился совсем недавно в России, но его уже активно продвигают и в других постсоветских республиках, которые отмечают Новый год большим застольем. Российские диетологи считают, что в среднем, за новогодние праздники люди набирают до 3-4 килограммов лишнего веса, и международный разгрузочный предназначен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Оши бурида

Оши бурида – это диетический суп; готовят его в разных регионах Таджикистана по-разному, но базовые ингредиенты – это зелень, лапша домашнего приготовления, бобовые и чакка. Например, есть такой рецепт:

Нахут и фасоль замочить на ночь в воде, затем отварить до готовности. Замесить крутое тесто, дать настояться, затем тонко раскатать, подсушить и нарезать лапшу.

Зелень промыть, обсушить и мелко нарезать. Зелень в «Оши бурида» кладут как можно больше, но обязательной считается - мята и кинза. Лук и морковь нарезать мелко, пассировать на растительном масле.

В кастрюлю с водой добавить нахут, фасоль мелко нарезанный сушеный абрикос, довести до кипения. Посолить и поперчить. Добавить лапшу. Когда лапша будет готова, положить зелень, затем пассированные овощи. Разлить Оши-бурида по тарелкам, заправить чаккой.

Halyaleda.ru

Ношхафпа

Это необычный памирский суп, который готовят из сушенной кураги. Ношхафпу готовят для профилактики простудных заболеваний, особенно зимой.

В воду бросают определенное количество кураги и доводят до кипения, после этого добавляют кашицу из муки и долго варят до густой консистенции и до почти растворения кураги. Похлебка получается сладко-кисловатой на вкус.

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Оши тупа

Оши-тупа похож на Оши-бурида, но не такой жидкий. Для его приготовления понадобится горох нахут, лук, репа, растительное масла, зелень, для лапши (тупы) – мука, яйцо.

Горох-нахут предварительно замочить на ночь, лук очистить и тонко нарезать. Репу очистить и нарезать ломтиками. Нарезанный лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, залить водой или костным бульоном, добавить репу и горох и варить 30-40 минут. После добавить в суп тупу, специи соль. Варить еще 15-20 минут.

Тупа делается следующим образом. В муку добавить яйцо, соль и воду и замесить эластичное тесто. Тесто оставить на 30 минут, а после тонко раскатать в пласт, и нарезать его на квадраты. Готовый суп разлить по тарелкам, посыпать измельченной зеленью.

Ширчой

Знаменитый ширчой, который в Таджикистане особенно популярен на Памире, тоже можно отнести к диетическим блюдам. Готовят его даже на Памире по-разному, в зависимости от регионов, но обязательные ингредиенты – это молоко и чай, всё остальное – по желанию. Например, вот такой рецепт: черный чай залить кипятком и кипятить до тех пор, пока он не уменьшится в объеме на треть.

Готовую заварку процедить, разбавить горячим молоком, посолить, поставить на огонь и кипятить на медленном огне в течение 15 минут. Горячий чай разлить по пиалам, в каждую из них положить кусочек сливочного масла и щепотку грецких орехов. Подавать с лепешками.

Биринчоба

Это тоже суп, который рекомендуется во время простудных заболеваний. Для его приготовления мелко нарезанный лук, морковь, помидоры обжаривают на предварительно перекаленном масле, заливают водой.

После закипания кладут промытый рис, за 20–25 минут до готовности – нарезанный кубиками картофель, заправляют солью и перцем. При подаче на стол в суп кладут рубленую зелень и чакку.

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