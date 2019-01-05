Каким будет 2019 год для разных знаков Зодиака и кому повезет в год Желтой Земляной Свиньи? Этот вопрос давно интересует многих людей. Чтобы долго не томить, мы решили пораньше предупредить вас, что сулят звезды каждому знаку Зодиака в год Желтой Земляной Свиньи (Кабана).

По китайскому астрологическому календарю, 2019 году покровительствует Свинья. Впрочем, в Японии считают, что годом будет управлять Кабан, а в Таиланде – Слон. Но сути это не меняет.

Главное, что Свинья и ее верные рыцари Кабанчики будут править мудро и справедливо. У Земляной Свиньи есть благородная цель – она хочет осчастливить всё человечество, и мы можем быть уверены, что царица 2019 года своего добьется.

2019 год ожидается ярким, наполненным активным и открытым желанием жить, созидать, радоваться жизни во всех её ипостасях. Многие из нас начнут ценить то, что имеют в данный конкретный момент. Нельзя сказать, что это добавит счастья, но, по крайней мере, позволит избавиться от гнетущего ощущения грозящих со всех сторон неприятностей. В 2019-м, вне зависимости от личного выбора, каждый из нас обратится к реальности своего истинного существования. Начнётся наведение порядка, ремонт, стройка, выяснение отношений с отпусканием грехов и выдачей индульгенций. Интеллектуалы примутся выдумывать новые гаджеты, а гуманитарии перестанут скрывать свои чувства.

2019 год вообще успешен для любого созидания. Удачными будут и общественные проекты, и бизнес, и строительство нового дома.

Год также подарит много счастья и тем, кто мечтает о любви. Он идеален для создания романтических отношений и даже заключения брака. А те, кто уже женат, почувствуют большую теплоту и поддержку со стороны второй половины.



Что сулит 2019 год каждому из нас, расскажут звезды.

ОВЕН

В 2019 году Овны преуспеют в карьерном плане. Если вы четко сформулируете свою цель в прекрасную ночь с 31 декабря на 1 января, то все обязательно осуществится. Не бойтесь требовать от окружающих большего. Возможно, будут возникать ссоры на рабочем поприще с коллегами, но они не должны тормозить ваших амбиций. Готовьтесь к тому, что в год Кабана вас могут окружать многие недоброжелатели, завистники и манипуляторы. Не принимайте серьезно запугивания, никто ничего вам не сделает. Возможны осложнения со здоровьем в период межсезонья – берегите почки.

Любовный гороскоп для Овнов на 2019 год говорит, что семейные пары и представители знака, которые находятся в отношениях, смогут укрепить свой союз и начнут понимать любимых людей лучше. Свободным представителям знака стоит присмотреться к своему окружению, ведь кто-то из знакомых давно положил на вас глаз и мечтает выйти из friend zone.

Предсказание Овнам на 2019 год: Чтобы оценить чье-нибудь качество, надо иметь некоторую долю этого качества и в самом себе.

ТЕЛЕЦ

В 2019 году Тельцам будет о чем задуматься. Главной тенденцией года для многих представителей знака станут поиски себя и своего предназначения. Если захочется заняться благотворительностью, то не сдерживайте благородные порывы и посвятите жизнь заботе о других хотя бы до того момента, пока будет такая возможность. В середине года можете резко пойти вверх по карьерной лестнице. Главный совет — ничего не бойтесь и не сомневайтесь в своих возможностях. Обычно советуют сначала думать, а затем отвечать, но в вашем случае все наоборот — сначала соглашайтесь на выгодные предложения, затем обдумывайте плюсы и минусы. Конкуренты в этом году будут достаточно активными, поэтому, если будете колебаться, "денежный стул" попросту выбьют из-под вас.

Любовный гороскоп для Тельцов на год Желтой Земляной Свиньи 2019 говорит, что многие семейные пары решатся на пополнение в семьи. Любви и заботы будет очень много. Постарайтесь быть терпеливыми. Любимый человек исполнит ваше желание, которое вы загадаете в новогоднюю ночь 2019.

Предсказание Тельцам на 2019 год: Все, что пережито, можно перешагнуть; то, что подавлено, перешагнуть невозможно.

БЛИЗНЕЦЫ

Астрологический прогноз для Близнецов на 2019 год предупреждает, что в новом году представителям двойственного знака нужно быть крайне осмотрительными в финансовых вопросах. Не стоит брать больших или небольших кредитов, в любом случает это ничем хорошим не закончится: или дорогостоящая покупка разочарует вас, или долго не сможете вернуть долг ввиду каких-то обстоятельств. Будьте менее упертыми и научитесь наконец-то прислушиваться к советам близких людей. На работе начните воспринимать всерьез советы коллег, старших и более опытных.

Любовный гороскоп для Близнецов на 2019 год сулит представителям знака, которые женаты или в отношениях, много заботы и любви со стороны. Одинокие представители знака будут пользоваться успехом среди противоположного пола, но нужно начать понимать, чего вам не хватает для счастья. Сумейте распознать среди множества людей именно того человека, к которому лежит ваше сердце.

Предсказание Близнецам на 2019 год: Твой человек не тот, кому "с тобой хорошо" — с тобой может быть хорошо сотне людей. Твоему "без тебя плохо".

РАК

Звезды сулят Ракам в 2019 году много противоречий и неоднозначных решений. Если не научитесь принимать твердых решений, невзирая на последствия, то не сможете чувствовать себя свободными и счастливыми. Многие представители знака решатся на кардинальные изменения в жизни: кто-то поменяет работу, кто-то — род деятельности в целом, кому-то предстоит поменять город, а кому-то — страну жительства. Будьте внимательны к здоровью. В погоне за лучшей жизнью, можете усугубить хроническую болезнь.

Любовный гороскоп для Раков на 2019 год говорит, что в личной жизни представителей знака все изменится к лучшему. Отношения с партнером выйдут на какой-то новый уровень, что положительно скажется и на других сферах жизни. Многие Раки вступят в брак и заведут потомство.

Предсказание Ракам на 2019 год: Когда о вас сплетничают — это значит, что вас хватает не только на себя, но и на других. Они заполняют себя вами.

ЛЕВ

Гороскоп для Львов на 2019 год говорит, что ответственное отношение к работе поможет вам выйти на совершенно новый уровень жизни. Благодаря общительности и умению нравиться людям, сможете завести много полезных знакомств, которые окажутся настолько удачными, что грех не воспользоваться выгодным положением. Если будете игнорировать подарки судьбы, которые будут сами лететь вам в руки, то фортуна отвернется от вас. Не игнорируйте интуицию, если в чем-то сомневаетесь — перепроверяйте информацию. Отнеситесь более ответственно к здоровью. Возможно, понадобится помощь дерматолога.

Любовный гороскоп для Львов на 2019 год говорит, что свободных представителей знака ждет много приключений. Однако, не тратьте время напрасно на людей, которые несерьезны в своих намерениях. Семейным знакам удастся обогатиться и приобрести ценную недвижимость.

Предсказание Ракам на 2019 год: Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего собственного дома.

ДЕВА

Девам в 2019 году нужно проявить особую бережливость к своим финансам. Если будете тратить большие суммы на то, в чем нет крайней необходимости, будете часто оказываться в затрудненном положении. Но это также принесет пользу и мотивацию зарабатывать больше. В новом году пойдет на пользу, если займетесь спортом или чем-то другим. Хобби может перерасти в дело всей вашей жизни. Не бойтесь что-то менять. Всего несколько раз в новом году у вас будет возможность улучшить свою жизнь, и только от вас зависит, в каком направлении вы пойдете.

Любовный гороскоп для Дев на 2019 год говорит, что многим представителям знака предстоит выяснять отношения с любимым человеком. Тем, кто вместе меньше полугода, придется осознать, что долгое время они смотрели на своего партнера через розовые очки, но настоящей любви это не грозит разрывом. Свободные представители знака познакомятся с прекрасным человеком до середины года.

Предсказание Девам на 2019 год: Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.

ВЕСЫ

Гороскоп на 2019 год для Весов говорит, что год будет очень плодотворным для них. Не затягивайте с воплощением своих планов в жизнь. Начните покорять вершины с начала года и ни в коем случае не расслабляйтесь. Если хотя бы на миг остановитесь, то долго не сможете вернуться в строй. Многим представителям знака грозит набор лишнего веса. Постарайтесь не переедать, иначе не просто увеличите свои килограммы, но и ухудшите самочувствие. Больше внимания уделите любимым и родным людям.

Любовный гороскоп на 2019 год говорит, что многие Весы решатся на кардинальные изменения в жизни. Заключение брака будет главной радостью в жизни многих представителей знака. Научитесь прислушиваться к тому, что волнует вашего партнера, если не хотите испортить отношения. Начните бороться с частыми приступами агрессии, из-за них вы можете потерять того, кто вам дорог.

Предсказание Весам на 2019 год: Единственный человек на земле, которого мы в силах изменить, это мы сами.

СКОРПИОН

Для Скорпионов грядущие 365 дней будут стабильными во всех отношениях. Появится возможность проявить лидерские задатки, а совет начальства поспособствует достижению поставленной цели. Не стоит бояться доверять интуиции — она поможет наладить взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными партнерами. Берегите свое здоровье и не рискуйте им. Не стоит выбирать экстремальные виды отдыха во время отпуска, в большинстве случаем это закончится травмами.

Любовный гороскоп для Скорпионов на 2019 год говорит, что звезды пророчат свободным представителям знака приятное романтичное знакомство, которое может перерасти в крепкий семейный союз. Многие представители знака, которые находятся в отношениях, часто будут жертвовать собой ради благополучия любимого человека. Чтобы вы ни делали — не теряйте уважения к себе.

Предсказание Скорпионам на 2019 год: Как правило, о человеке можно судить по тому, над чем он смеется.

СТРЕЛЕЦ

В новом году Стрельцов ожидает успех во всех сферах жизни. Благоприятно начать собственное дело, но для этого необходимо тщательно просчитать все риски и необходимое финансирование. Не стесняйтесь простить о материальной помощи, если верите в свой успех. Меценаты найдутся быстро, если вы будете активны. Есть необходимость пройти медицинские обследования. Берегите мочевой пузырь.

Любовный гороскоп на 2019 год для Стрельцов говорит свободным представителям знака, что новый год — хорошее время для путешествий в новые места — они принесут не только приятные впечатления, но и полезные знакомства. На любовном фронте у Стрельцов — период страсти и ярких эмоций.

Предсказание Стрельцам на 2019 год: Стремясь заработать на жизнь, не забудь о самой жизни.

КОЗЕРОГ

Козероги в 2019 году будут заняты работой, которая началась еще в 2018 году. Время для скуки не будет, поскольку возрастут обязанности и требования к самому себе. Относитесь проще ко всему происходящему и не занимайтесь самобичеванием по поводу и без. Никто не судит вас за мелкие проколы, зато ваша неуверенность в себе явно играет не в вашу пользу. Даже если не до конца понимаете, что делаете — делайте это уверенно. Удача будет на вашей стороне. Также в вашей жизни появится еще больше людей, которые ценят вас.

Любовный гороскоп для Козерогов на 2019 год говорит, что свободным представителям знака не хватает легкости для того, чтобы завести серьезное романтическое знакомство. Визуально вы привлекательны для многих представителей противоположного пола, но ваша задумчивость отпугивает потенциальных "половинок". Представителям знака, которые находятся в отношениях, стоит быть более нежными с любимыми людьми.

Предсказание Козерогам на 2019 год: Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев многие дела, начатые в начале года, могут затянуться до начала нового. Желтый Поросенок дружелюбен, спокоен и мил, конечно, если на него не смотрят с вожделением, мечтая о шашлыке, или отбивных. За 365 дней и даже ранее вам удастся найти новых партнеров, которые готовы сделать крупные вложения в ваши проекты, если вы четко знаете, в чем заключается ваша просьба. Многие предприимчивые Водолеи в 2019 году не смогут отказать себе в удовольствии открыть собственное дело.

Гороскоп отношений на 2019 год говорит, что в любви есть вероятность обострения конфликтов с любимым человеком. Флирт на стороне не приведет ни к чему хорошему, но точно будет раскрыт. Постарайтесь ответить себе на вопрос, чего хотите от нынешних отношений. Если вы дорожите партнером, то лучше в новом году разорвать отношения и сконцентрироваться на работе. Очень прибыльный год. Болезни не принесут большего беспокойства, если будете вовремя обращаться к специалистам.

Предсказание Водолеям на 2019 год: Вы думаете, все так просто? Да, все просто. Но совсем не так…

РЫБЫ

Если в 2018 году Рыбы чувствовали себя неуверенно и часто не могли понять свое поведение, то в новом году они будут чувствовать себя абсолютно в своей тарелке. Ни вам, ни близким, ни, даже, начальству ваши идеи не будут казаться странными. В карьерном плане вы будете полны здоровья и уверенности в каждом своем действии. Многие представители знака в 2019 году откроют в себе новые стороны, проявят свои лучшие качества. У вас не будет никаких проблем со здоровьем, разве что небольшие простуды по неосторожности, и те — кратковременны.

В плане любви 2019 год будет не самым удачным для Рыб, особенно для тех, кто все еще находится в поиске спутника жизни. У семейных представителей знака время от времени могут возникать конфликты на тему детей, методов воспитания, приоритетов.

Предсказание Рыбам на 2019 год: Высшая мудрость — знать самого себя.

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