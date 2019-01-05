Когда-то главный православный храм в Душанбе был гаражом «Таджикфильма», но всего за одну ночь в 1943 году верующие сумели превратить его в церковь. В советские времена за один день крещение здесь принимали и двести человек; теперь постоянных православных прихожан осталось всего несколько сотен.

Самая маленькая православная община в Центральной Азии находится в Таджикистане: по приблизительным данным, количество постоянных прихожан здесь - около 500 человек. И это при том, что население республики превышает девять миллионов. Впрочем, такой дисбаланс совсем не мешает христианам следовать своей религии; напротив, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим (Творогов), настоятель Свято-Никольского кафедрального собора в Душанбе, говорит, что помогает.

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим (Творогов) Фото Asia-Plus

- Мусульмане нам нисколько не мешают. Наоборот, таджики очень преданные своей религии верующие, и для наших прихожан их поведение является неким примером для подражания: таджики каждую пятницу ходят в мечеть, соблюдают правила своей религии - это достойно похвалы.

Мы очень хорошо ладим друг с другом. Народ хорошо относится к священнослужителям, пожалуй, такого уважения я больше и не встречал нигде. Оно проявляется всюду: на рынках, при общении с теми же сотрудниками ГАИ. Очень редко возникали случаи, когда было непонимание, основная масса хорошо относится к православным христианам.

В Таджикистане у православных христиан шесть храмов: в Душанбе, Курган-тюбе, Турсунзаде, Худжанде, Бустоне, храм на территории 201-й российской военной базы, расквартированной в республике, а еще есть часовня в Нуреке.

Впрочем, даже это небольшое количество христиан в Таджикистане уменьшается: русскоязычные продолжают уезжать из страны, пожилые прихожане умирают. Правда, в отличие от прошлых лет, в последние годы заметно изменился возраст паствы - потянулась молодежь, очень много прихожан из числа мужчин.

История Православия в Таджикистане

Вообще Православие в Таджикистане присутствует давно; так давно, что во время проведения первой христианской службы на современной территории страны такого понятия, как «республика Таджикистан», еще не было. В 2016 году отмечалось 145-летие со дня образования Туркестанской и Среднеазиатской епархии Русской Православной Церкви. На территории современного Таджикистана первая православная церковь была построена в 1866 году в Худжанде. В столице храм появился 76 лет назад. По словам епископа Питирима, в 1943 году, во время оттепели по отношению к религии, православным христианам тогда еще Сталинабада был выделен гараж, принадлежащий «Таджикфильму».

- Верующие смогли его за ночь превратить в церковь, боялись, что отберут. Правильно боялись, впоследствии действительно это помещение хотели вернуть киностудии, но христиане свой храм отстояли, - рассказывает настоятель собора.

Фото Asia-Plus

- Правый предел нашего храма освещен в честь праведного Иоанна Русского – православного святого, который находился в плену в Османской Империи, его насильно хотели обратить в ислам, но он остался верен православию и своей жизнью снискал себе уважение среди турок. Одна из мозаик, которую сейчас выкладывают на стене храма, посвящена этому святому, - рассказывает епископ Питирим.

На мозаике, о которой говорит Владыка, изображена известная история с пловом, после которой праведный Иоанн Русский стал почитаться среди мусульман святым.

По легенде, хозяин Иоанна отправился в хадж, в эти дни его супруга приготовила плов и сказала прислуживавшему им Иоанну: «Как же рад был бы твой хозяин, если бы он был здесь и вкушал с нами этот плов!» Святой попросил у нее блюдо с пловом, обещая послать его в Мекку. Все очень развеселились, но просьбу выполнили, решив, что Иоанн хочет раздать плов беднякам, как он нередко делал. Когда же хозяин вернулся, он рассказал о чуде, произошедшем с ним: находясь в Мекке, он обнаружил в запертой на ключ комнате, где он остановился, дымящееся блюдо с пловом, тарелку он сразу узнал, она была из его дома.

«За 50 лет христианство принял один таджик»

- Центральная Азия является канонической территорией русской православной церкви еще со времен царской России, - объясняет епископ. – Ни одна другая христианская конфессия не имеет права открывать на этой территории свои епархии. Этот вопрос, кстати, обсуждали между собой Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск на встрече в Гаване. И за все годы пребывания православия в регионе у православных не возникало серьезных проблем на религиозной почве, мы всегда находили общий язык с местным мусульманским населением.

Фото Asia-Plus

- Бывают случаи, когда кто-нибудь из вашей паствы принимает ислам или наоборот?

- Нет, таких случаев среди нашей паствы не было. Конечно, в Таджикистане есть русскоязычные, которые принимают ислам, но чаще всего это дети из смешанных браков или некрещенные. То же самое могу сказать и про таджиков-мусульман: по моим наблюдениям, они во всем регионе наиболее преданы своей религии. Например, как-то мне попалась статистика по четырем странам региона, еще времен царской России, в которой было сказано, что за 50 лет пребывания православия здесь крещение приняли 8 кыргызов, 3 узбека, 2 туркмена и 1 перс, в скобочках стояло пояснение – «таджик». Хотя я сталкивался со случаями, когда таджики принимали православие в России.

«Для православных Рождество – главное событие в истории человечества»

Празднование Рождества Христова в душанбинском храме проводится точно так же, как и в других православных церквях по всему миру. Ночная служба в этом году начнется в 12 часов ночи, а заканчивается около трех ночи.

- Устав для всех православных одинаковый, небольшие отличия только в обрядах, но само богослужение, в том числе и рождественская служба, везде узнаваемые. Я был на Святой Земле, был на греческих и на арабских богослужениях, и везде все одинаково, - объясняет епископ.

Как правило, во время службы на такие крупные праздники, как Рождество или Пасха, территорию душанбинского храма охраняют военнослужащие из 201-й российской военной базы. После богослужения всех прихожан администрация церкви приглашает к угощению, а здесь это традиционно – плов. После этого пожилых людей развозят по домам на специальном автобусе, теперь православные будут отмечать свой праздник уже дома.

Православный храм в Душанбе Фото Asia-Plus

Епископ Питирим отмечает, что этот праздник большой и для мусульман.

- А как же? Родился один из почитаемых пророков в исламе – пророк Исса, как его называют. А для христиан – это самое главное событие в истории человечества. Поэтому хочу поздравить всех с этим чудесным праздником! Ведь любовь, милосердие, доброта и радость не имеют религиозных границ.

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