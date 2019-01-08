Вот так по проекту Бадриддина Курбанова должны выглядеть такси в Душанбе

Мэр Душанбе Рустам Эмомали подвел итоги объявленного в ноябре прошлого года открытого конкурс для отечественных и иностранных физических и юридических лиц на разработку проекта единого внешнего вида столичных такси.

Победителем конкурса стал старший преподаватель кафедры инженерного проектирования Таджикского технического университета им. Осими Бадриддин Курбонов. Ему, согласно решению мэра, будет вручена денежная премия в размере 5 тыс. сомони, сообщили «АП» в администрации мэра столицы.

По проекту Курбонова, верхняя часть такси должна быть желтой, а нижняя часть – белой.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали своим решением поручил всем предприятиям, независимо от форм собственности, занимающимся извозом пассажиров посредством такси с 15 июня текущего года покрасить свои автомашины в единый цвет.

Покраска такси в единый цвет будет произведена за счет самих предприятий, занимающихся извозом пассажиров посредством такси.

Конкурс проводился в целях упорядочения процесса деятельности такси, курсирующих в городе Душанбе, для придания им одинакового внешнего облика, и для защиты прав пользователей услугами этого транспорта.

Такси в Душанбе стало альтернативой маршруткам. По примерным подсчетам специалистов, в Душанбе в пяти крупных компаниях официально работает около 1600 такси. Наряду с легальными таксует почти столько же «нелегалов».

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