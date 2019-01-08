У столичного футбольного клуба ЦСКА «Памир» новый главный тренер - 46-летний специалист Рустам Ходжаев назначен новым наставником армейцев.

Из-за неудовлетворительных результатов в прошедшем сезоне ЦСКА «Памир» не стал продлевать контракт с Тохирджоном Муминовым, под руководством которого армейская команда в 2017 году выиграла бронзовые медали чемпионата Таджикистана, сообщает пресс-служба ФФТ.

Новым главным тренером ЦСКА «Памир» назначен известный специалист Рустам Ходжаев, который в прошлом сезоне был у руля «Панджшера». До работы в «Панджшере» Ходжаев в 2017 году возглавлял «Худжанд», с которым выиграл «серебро» национального чемпионата и Кубок Таджикистана.

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