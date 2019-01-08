МегаФон Таджикистан с самого утра 31 декабря начал дарить своим абонентам новогоднее настроение. Возле офиса компании в городе Бохтаре стоял Дед Мороз, поздравлял прохожих, вручал подарки детям и фотографировался с ними. А посетители офиса и участники конкурсов, которые проводил Дед Мороз, получали призы.

«Так получилось, что оператор поздравил меня с праздником первым. Было приятно получить сувенир просто за то, что я абонент «МегаФон Таджикистан». Сразу настроился на праздничную волну!» – делится впечатлениями житель Бохтара Абдумалик Каххоров.

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«Любой радушный хозяин подтвердит, что устраивать праздники для друзей так же приятно, как и получать подарки и поздравления. Поэтому мы решили организовать такой праздник для людей, рядом с которыми мы живем и ради которых работаем. Пусть удачное начало дня станет для наших абонентов началом счастливого года!» – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

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