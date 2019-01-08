Фильм «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, посвященный группе Queen, завоевал «Золотой глобус» в категории «лучшая драма». Церемонию награждения транслировал NBC. В номинации также были представлены ленты «Звезда родилась» (Брэдли Купер), «Черная пантера» (Райан Куглер), «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (Барри Дженкинс) и «Черный клановец» (Спайк Ли).

В категории «Лучший режиссер» приз получил мексиканец Альфонсо Куарон, организаторы киносмотра отметили его работу над картиной «Рома» о драматической судьбе целой семьи. Действие происходит в Мексике в 1970-е годы.

Лучшим анимационным фильмом жюри признало «Человека-паука: Через вселенные». Картина обошла «Суперсемейку-2», «Остров собак», «Ральф против интернета» и «Мирай из будущего».

В категории «Лучший драматический сериал» победила многосерийная лента об агентах КГБ в США «Американцы», обошедшая других претендентов — «Телохранителя», «Убивая Еву», «Позу» и «Возвращение домой».

Майкл Дуглас получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле» («Метод Комински»). Лучшим драматическим актером стал Рами Малек («Богемская рапсодия»).

«Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телесериале/комедии/мюзикле получила актриса Оливия Колман («Фаворитка»). Лучшей драматической актрисой признана Гленн Клоуз («Жена»).

Американский композитор Джастин Гурвиц, ранее уже получавший «Золотой глобус» за «Ла-ла-ленд», вновь завоевал награду за музыку к фильму «Первый на Луне». Леди Гага, исполнившая композицию Shallow к фильму «Звезда родилась», также удостоена «Золотого глобуса».

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь