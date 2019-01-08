Событие спорта 2019 года - Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд в Перу.

В 2019 году внимание болельщиков спорта привлекут соревнования по футболу и турниры, в которых будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2020 года.

Год будет насыщенным на спортивные события, в том числе и в Таджикистане будут проведены более 200 турниров разного масштаба. Но пока календарь республиканских соревнований не доступен, предлагаем самые основные международные состязания.

5 января - 1 февраля

Кубок Азии по футболу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Турнир будет проводиться в 17-й раз. Чемпионский титул будет защищать сборная Австралии - победитель Кубка Азии-2015. Впервые в Кубке Азии выступят 24 команды. В стадию плей-офф выйдут 12 команд - победители групп, команды и занявшие вторые места (напрямую), а также четыре лучшие команды, занявшие третье место.

Группа A: Бахрейн, Индия, Таиланд, ОАЭ.

Группа B: Австралия, Иордания, Палестина, Сирия.

Группа C: Китай, Кыргызстан, Филиппины, Южная Корея.

Группа D: Иран, Ирак, Вьетнам, Йемен.

Группа E: Ливан, КНДР, Катар, Саудовская Аравия.

Группа F: Япония, Оман, Туркменистан, Узбекистан.

Сборная Таджикистана не смогла пройти квалификацию. Но наша республика будет все-таки представлена на этом турнире. Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Давлатманд Исломов будет работать комиссаром на матчах на стадионе «Хазза бин Зайед» в Аль-Айне. На домашнем стадионе футбольного клуба «Аль-Айн» пройдут пять встреч группового этапа Кубка Азии-2019: ОАЭ – Таиланд, Австралия – Иордания, Кыргызстан – Южная Корея, Вьетнам – Йемен и Катар – Ливан, а также игры 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

Открытие чемпионата Фото с сайта чемпионата

12-13 января

Соревнования по горнолыжному спорту в честь 10-летия компании «Фароз»

Турнир будет проходить в спортивно-туристическом комплексе "Сафед Дара" (Таджикистан). В программе турнира – горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, трамплин, сноуборд, фристайл.

Фото life.ansor.info

15-23 января

Турнир «Четырех наций» по футболу в Дохе, Катар

В нем примет участие олимпийская сборная Таджикистана (U-23) под руководством узбекского специалиста Усмона Тошева. Свой стартовый матч на турнире наши футболисты проведут 15 января против сверстников из Ирана. Во втором туре 18 января сборная Таджикистана сыграет с Катаром. А в заключительном туре 21 января наша сборная встретится с командой Кувейта.

20- 28 января

15-й международный юношеский турнир по футболу «Кубок развития-2019» в Минске.

В турнире примут участие 12 юношеских сборных до 17 лет. Помимо юношеской сборной Таджикистана за победу в «Кубке развития-2019» будут бороться Беларусь, Бельгия, Болгария, Грузия, Израиль, Исландия, Литва, Молдова, Словакия, Украина и Финляндия. Шесть команд-участниц, включая Беларусь, Бельгию, Словакию, Израиль, Исландию и Украину, осенью пробились в элитный раунд чемпионата Европы (U-17) сезона 2018/2019.

По итогам жеребьевки турнира юношеская сборная Таджикистана (U-17) оказалась в группе «А», где сыграет со сверстниками из Беларуси, Бельгии и Финляндии.

Кубок развития. Архивное фото Фото БелТА

8-17 февраля

Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» в Южно-Сахалинске (Россия).

Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек.

В Играх примут участие официальные сборные стран-членов ОСА (Олимпийский Совет Азии), прошедшие предварительные и отборочные турниры. Игры проводятся при поддержке Международного Олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, правительства России и Олимпийского комитета России.

2-12 марта

Всемирная Зимняя Универсиада в Красноярске (Россия).

Судьи наградят спортсменов по 11 видам спорта 76 комплектами медалей.

22-26 марта

Отборочный этап чемпионата Азии-2020 по футболу среди молодежных сборных в Ташкенте (Узбекистан).

Планируется участие олимпийской сборной Таджикистана (U-23) по футболу в отборочном цикле чемпионата Азии-2020. Ее соперниками в группе «F» будут сборные Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).

По итогам отборочного турнира победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих квартетах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 8 по 26 января 2020 года в Таиланде

22-28 апреля

Чемпионат Азии по велосипедному спорту на шоссе, Ташкент (Узбекистан).

Чемпионат проводится среди взрослых спортсменов и юниоров «2019 Asian Road Para & Cycling Championships» в Узбекистане.

Фото protoday.uz

3-24 июля

ХХХ Всемирная Летняя Универсиада, Неаполь, Италия

Спортсмены будут соревноваться в 18 видах спорта.

25 августа – 1 сентября

Чемпионат мира по дзюдо в Токио (Япония)

Чемпионат чемпионат мира по дзюдо 2019 состоится с 25 августа по 1 сентября в японской столице. Турнир примет токийская арена Nippon Budokan ("Будокан"), на татами которой будет разыграно пятнадцать комплектов наград.

7-15 сентября

ХХ чемпионат мира по боксу, Сочи, Россия.

Будут разыграны олимпийские лицензии.

Фото Sportyakutia.ru

14-22 сентября

Чемпионат мира по борьбе в Астане (Казахстан)

Объединенный мир борьбы (United World Wrestling — международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы) официально выбрал столицу Казахстана хозяйкой чемпионата мира 2019 года.

На чемпионате мира-2019 будут разыграны 108 путевок на Олимпийские игры в Токио по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.

Олимпийские весовые категории:

Греко-римская борьба — до 59 кг, до 66 кг, до 75 кг, до 85 кг, до 98 кг и до 130 кг;

Вольная борьба (мужчины) — до 57 кг, до 65 кг, до 74 кг, до 86 кг, до 97 кг, до 125 кг;

Вольная борьба (женщины) — до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг.

27 сентября — 6 октября, Доха, Катар

Чемпионат мира по легкой атлетике

Всего будет разыграно 47 комплектов наград в различных спортивных дисциплинах, главными из которых станут: бег с барьерами на 110 метров (для мужчин)/100/400/3000 метров; бег на 100/200/400/800/1500/5000/10000 метров; эстафета 4 по 100 метров/4 по 400 метров; прыжки с шестом; прыжки в высоту; марафонский бег; метание молота; тройной прыжок; толкание ядра и другие.

Фото scfoton.ru

5-27 октября

Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд в Перу.

В групповом этапе примет участие сборная Таджикистана.

8-15 октября

Первые Всемирные пляжные игры 2019 в Сан-Диего (США).

В программу Игр включены следующие виды:

Пляж – борьба, карате, пляжный волейбол, пляжный гандбол, пляжный теннис, пляжный футбол.

Вода - вейкбординг, водные лыжи, кайтсёрфинг, плавание на открытой воде, сёрфинг, лонг-борд, шорт-борд.

Экшн-спорт - аквафлон, баскетбол 3х3, боулдеринг, езда на велосипеде, BMX, скейтбординг.

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