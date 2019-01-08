По меньшей мере 31 шахтер погиб на золотодобывающей шахте уезда Кохистан (Kohistan) на северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан. Инцидент произошел в воскресенье, 6 января, примерно в 11 утра, переадет ИА "Фергана".

По данным администрации губернатора, 15 человек получили травмы и были госпитализированы в критическом состоянии.

Местный депутат Фавзия Кофи (Fawzia Kofi) утверждает, что количество погибших достигает 40. Еще 10 шахтеров получили травмы в результате крушения дробильной установки.

В заявлении президентской администрации говорится, что в район направлены спасатели на разбор завалов.

Провинция Бадахшан известна залежами полезных ископаемых, но остается бедной из-за невнимания правительства и неспособности регулировать добычу. Большинство месторождений находится в районах, контроль над которыми осуществляют различные вооруженные группировки, и местные командиры незаконно занимаются там добычей драгоценных полезных ископаемых.

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