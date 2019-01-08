С 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года действует суперакция для клиентов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» под названием «Мо карзи шуморо пардохт мекунем» (Мы погасим ваш кредит).

Это означает, что клиенты, оформившие кредит «Орзухои Солинави+» получают возможность выиграть от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» сертификат на погашение своего кредита.

Каждые 20 дней посредством лототрона и независимых экспертов разыгрываются ID-номера клиентов и определяются победителей акции.

Представляем вам первых победителей акции, которые уже получили сертификаты на погашение своего кредита. Ими стали: Анорбоева Гулбахор Амировна из Истарашана, Ашуров Сунатулло Шохмамадович из Бохтара, Саидова Рухсатби Курбонова из Турсунзаде.

Что может быть лучше такого новогоднего подарка?

Вы тоже можете стать участником этой акции и стать обладателем такого сертификата.

А для этого всего лишь необходимо оформить многоцелевой кредит «Орзухои Солинави+» на сумму от 1000 до 15000 сомони на срок от 2-х до 24 месяцев с льготным периодом до 6-ти месяцев. Вы автоматически становитесь участниками самого масштабного розыгрыша в истории финансовых институтов.

Не упустите уникальный шанс стать участником грандиозной акции в истории!

Акция продлится до 31 января 2019 года.

В новом году «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» за вас погасит ваш кредит!

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