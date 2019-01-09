Известный таджикский артист театра и кино, народный артист Таджикистана Аловуддин Абдуллоев назначен начальником Управления культуры Хатлонской области.

До данного назначения Аловуддин Абдуллоев возглавлял театр музыкальной комедии имени Ато Мухаммаджонова Хатлонской области в городе Бохтаре.

Директором областного театра музыкальной комедии имени Ато Мухаммаджонова назначен Бурхониддин Раджабов, возглавлявший ранее управление культуры Хатлона, сообщает пресс-служба Минкультуры.

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