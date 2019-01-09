В рамках Кубка Азии в ОАЭ 7 января прошли три поединка. Сборные Филиппин и Йемена, которые в отборочных соревнованиях преграждали путь команде Таджикистана к финальной стадии, проиграли стартовые встречи.

В группе D один из фаворитов Кубка Азии сборная Ирана разгромила Йемен со счетом 5:0. Отличились Мехди Тареми (12-я и 25-я минуты), Ашкан Дежага (23-я минута), Сердар Азмун (53-я минута) и Саман Годдос (78-я минута).

В группе C Кыргызстан со счетом 1:2 уступил Китаю. В составе кыргызской сборной голы забили Ахлидин Исраилов (42-я минута) и Павел Матяш (50-я минута, в свои ворота), у Китая отличился Ю Дабао (78-я минута).

Серебряный призер Кубка Азии — 2015 сборная Южной Кореи победила команду Филиппин — 1:0. Результативный удар нанес Хван Ыйджо (67-я минута).

Сегодня Ирак сыграет с Вьетнамом, Саудовская Аравия с Северной Кореей.