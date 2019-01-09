Размер госпошлин с 1 января 2019 года вырос вместе с показателем для расчётов.

Смотрите наш инфографику, как в связи с этим изменились расценки на самые популярные госпошлины.

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