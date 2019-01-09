Первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова началось во вторник в Анкаре. Турецкие правоохранители отыскали в общей сложности 28 подозреваемых по делу, 18 из которых предстанут перед судом 8 января.

Андрей Карлов был убит 19 октября 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре — во время выступления дипломата в него несколько раз выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был убит в ходе полицейской операции. Российский посол скончался от полученных ранений.

В резонансном преступлении усмотрели террористический след и началось расследование.

Прокуратура Анкары в конце ноября 2018 года направила во Второй суд столицы Турции по особо тяжким преступлениям обвинительное заключение.

В обвинительном заключении по делу об убийстве Карлова подчеркивается, что покушение на дипломата было организовано террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ), чьи сторонники предприняли попытку переворота 15 июля 2016 года в Турции и занимались шпионской и разведывательной деятельностью.



В обвинительном заключении, помимо главаря террористического течения «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена, значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу и «имама» убийцы Карлова из числа сторонников Гюлена Шахина Согюта, который якобы отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата, пишет ТАСС.

На скамье подсудимых оказались в общей сложности 18 подозреваемых, четверо из них находятся в тюрьме и участвуют в судебном процессе по видеосвязи.

Часть обвиняемых объявлена в международный розыск, в том числе Фетуллах Гюлен, Шериф Али Текалан и Эмруллах Услу.

Подозреваемые в убийстве российского посла обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.