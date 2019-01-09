Концепция оказания бесплатной юридической помощи была утверждена Правительством Таджикистана в 2015-м году. Основной целью Концепции, которая была разработана в соответствии с Программой судебно-правовой реформы на 2015–2017 годы, является создание основ для развития государственной системы предоставления доступной и квалифицированной бесплатной юридической помощи населению.

В нашем лонгриде вы найдете всю полезную информацию о реализации Концепции.

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