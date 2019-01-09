В Таджикистане многие путают жанр ню с порнографией, отчего и резко отрицают этот стиль в живописи. Невосприятие их тесно связано не только с неосведомленностью об этом художественном жанре, но и с вероисповеданием.

Поэтому готовили эту видео-историю мы с особой осторожностью.

А решили мы вернуться в эту почти табуированную в обществе тему лишь потому, что в стране, несмотря на открытое отрицание, есть художники, пишущие в этом стиле.

Именно они нам объяснили, почему все же стоит любить таджикское ню.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.