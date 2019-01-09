В рамках учебно-тренировочного сбора в Душанбе олимпийская сборная Таджикистана (U-23) 8 января провела контрольный матч с чемпионом страны столичным «Истиклолом».

Встреча прошла на Центральном стадионе Душанбе и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Истиклола». Олимпийская сборная страны открыла счет в игре на 17-й минуте, однако удержать победный результат не смогла, сообщает официальный сайт ФФТ.

Для «Истиклола» это был первый контрольный поединок в межсезонье под руководством нового главного тренера Хакима Фузайлова.

Сегодня, 9 января, олимпийская сборная Таджикистана проведет последнюю тренировку на учебно-тренировочном сборе в Душанбе перед выездом в Катар для участия в международном турнире «Четырех наций», который пройдет с 15 по 21 января.

В Дохе наша сборная сыграет со сверстниками из Ирана (15 января), Катара (18 января) и Кувейта (21 января). Все матчи турнира пройдут на полях Академии «Aspire» в Дохе.

Участие в международном турнире в Катаре станет одним из этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана (U-23) к отборочному циклу чемпионата Азии-2020. В отборочном турнире азиатского первенства, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, наша сборная выступит в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).

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