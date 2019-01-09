Из-за обильных осадков на горных территориях Таджикистана сохраняется опасность схода лавин  и камнепадов, наиболее напряженная обстановка сохраняется на автодорогах Душанбе-Сангвор, Хорог-Ишкашим.

Так, за минувшие сутки на территориях Дарвазского, Рушанского, Шугнанского и Ишкашимского районов ГБАО, а также Сангворского района были зафиксированы камнепады и сход снежных лавин, сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

Для расчистки автодорог дорожными службами министерства транспорта была выделена  спецтехника, которая ведет работу по ликвидации стихийного бедствия.

11:10 21 декабря, 2018

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Осадки, выпавшие за последние сутки, стали причиной камнепадов на 282 километре автотрассы Душанбе-Куляб-Хорог в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области.

Для проведения очистительных работ дорога была временно закрыта.

Для расчистки завалов были привлечены 4 единицы спецтехники министерства транспорта, а также задействован спасательный отряд быстрого реагирования Кулябской зоны районов Управления КЧС по Хатлонской области.

В трех местах вышеназванного участка дороги сошли камнепады и оползни, длина самого большого камнепада составила почти 100 метров, на дорогу сошли порядка 2 тыс. кубометров камней и земли.

Ближе к ночи дорожники и сотрудники КЧС завершили работу по очистке дороги от завалов и восстановили движение по трассе Душанбе-Хорог.

Для обеспечения безопасности водителей на зимней трассе и оказания экстренной помощи в нештатных ситуациях разные участки автодорог регулярно патрулируются спасателями отрядов быстрого реагирования КЧС и ГО Таджикистана.

В этой связи, Комитет еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или каких-либо несчастных случаев на автодорогах, граждане могут обратиться по телефонам оперативного дежурного КЧС:  93 880 28 19, 221-91-19, 223-13-11.

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