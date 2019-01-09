Таджикистан и Узбекистан заняли 80 место в новом рейтинге паспортов Henley & Partners по количеству стран безвизового въезда. Ранее Таджикистан занимал 83 место в рейтинге паспортов по итогам четвертого квартала прошлого года.

Граждане Таджикистана и Узбекистана могут поехать без визы в 58 стран мира.

Казахстан на 67 месте, граждане этой страны могут поехать без визы в 76 стран. А Кыргызстан расположился на 76 место - кыргызтанцы без визы могут посетить 64 страны. Граждане Туркменистана без визы едут в 53 страны.



Первое место в рейтинге паспортов заняла Япония, граждан и которой могут посещать без визы 190 стран мира. На втором месте рейтинга находятся Сингапур и Южная Корея.

Обладатели паспортов этих стран могут въехать без виз в 189 стран. Третье место занимают Германия и Франция. Их граждане имеют право на безвизовое посещение 188 стран мира.

Замыкают рейтинг Афганистан и Ирак. Гражданам этих стран доступны для безвизового посещения 30 стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Между тем, по данным МИД Таджикистана безвизовый режим у республики действует только с 33 странами. Такая информация приводится на сайте ведомства.

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