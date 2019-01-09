Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере $1 млн. одной из крупнейших микрофинансовых организаций страны - МДО «Хумо».

Кредит предназначен для кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП).

Финансирование рассчитано на регионы, недостаточно охваченные банковскими услугами, находящиеся преимущественно за пределами столицы страны, сообщили в ЕБРР.

ЕБРР намерен увеличивать объемы кредитования в национальной валюте в Таджикистане, расширять местные источники внутреннего финансирования и содействовать сокращению использования иностранной валюты в финансовой системе страны.

«Мы рады начать год с проекта поддержки, как финансового сектора, так и малого и среднего предпринимательства, одинаково важных для экономического роста и развития страны. Надеюсь, в течение года мы разработаем много нужных и интересных проектов в различных сферах экономики», - отметила на подписании документов глава представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова.

Генеральный директор МДО «Хумо» Мавсуда Ваисова в свою очередь выразила благодарность ЕБРР за выбор их компании в качестве партнера.

«Для реализации очередного социального проекта, который полностью совпадает с миссией организации, и поможет улучшить условия жизни наших граждан, компания предпримет все необходимые усилия и в этом ей поможет успешный опыт прошлых лет», - сказала она.

МДО «Хумо» – одна из лидирующих микрофинансовых организаций Таджикистана, обслуживающая более 48 тыс. клиентов по всей стране. 45% клиентов МДО составляют женщины и 80% - жители сельских регионов. Основанная в 2004 году американской филантропической организацией CARE International, «Хумо» выполняет социальную миссию развития доступного финансирования для сельского населения и развития малого и среднего бизнеса в наименее развитых регионах Таджикистана. Организация сотрудничает с ЕБРР с 2008 года, и по сей день успела успешно поработать по самым различным инициативам банка, включая Программу финансирования сельского хозяйства (TAFF), Программу финансирования малого и среднего бизнеса, Программу развития климатической устойчивости (Climadapt).

С начала своей деятельности в Таджикистане ЕБРР инвестировал более 600 миллионов ЕВРО в более чем 120 проектов в различных секторах экономики страны, из них 32% инвестировано в финансовый сектор, и направлено на поддержку предпринимательства в Таджикистане.

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