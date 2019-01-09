В аэропорту Внуково нашли тело одного из пассажиров. Мужчина без признаков жизни найден в стерильной зоне аэропорта, сообщает РБК.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (СК) сообщило о начале проверки по факту обнаружения тела.



«При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что данный гражданин зашел в туалетную кабинку в 00:20 и более из нее не выходил. После принудительного вскрытия туалетной кабинки в 7 часов 40 минут медицинской службой констатирован факт смерти данного гражданина», — говорится в сообщении управления СК.



Газета «Известия» сообщила, что 32-летний мужчина делал во Внуково пересадку на пути из Нового Уренгоя в Уфу и совершил самоубийство в туалете транзитной зоны.

​Причины смерти уроженца Башкирии, имевшего при себе билет до Уфы, в СК не называют. В ведомстве пояснили, что решение о необходимости возбуждения уголовного дела будет принято по результатам доследственной проверки.