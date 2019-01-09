Республика за последние 22 года понесла в результате стихийных бедствий убытки на полмиллиарда долларов. Такие цифры приведены в принятой 29 декабря 2018 года правительством Таджикистана Национальной Стратегии по снижению риска стихийных бедствий на период 2019-2030 годы.

«Приблизительно 3460 стихийных бедствий произошло в Таджикистане в период с 1997 по 2018 годы. То есть, в среднем каждые два дня происходило одно стихийное бедствие», - говорится в Стратегии.

Со ссылкой на данные Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ, в Стратегии отмечается, что наиболее распространенным (в среднем 70 ситуаций в год) и наиболее смертоносным (в среднем, 35 погибших в год) типом стихийных бедствий являются сели.

На втором месте идут лавины (в среднем 27 ситуаций и 6 погибших в год).

«В большинстве случаев, сели и лавины имеют очень ограниченную зону воздействия, но они случаются часто при возникновении определенных погодных условиях и поражают одновременно несколько участков», - говорится в Стратегии.

В течение периода с 1997 по 2018 годы, в среднем в год регистрировалось по 23 стихийных бедствия, связанных с землетрясениями, и по два погибших в год.

Согласно карте сейсмического районирования, в различных районах Таджикистана возможны землетрясения интенсивностью от 7 (очень сильные) до 9 (разрушительные) баллов по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника (МСК-64).

"Воздействие потенциального сильного землетрясения в одном из крупных населенных пунктов Таджикистана может привести к значительному числу погибших и пострадавших, а также к колоссальному экономическому ущербу", - отмечается в документе.

По официальным данным, общий ущерб в результате стихийных бедствий, произошедших за 1997-2018 годы (согласно среднегодовому валютному курсу, но без учета инфляции) превысил $589 млн.

На долю селей приходится самый большой финансовый ущерб - в среднем около $15 млн.

Вторым наиболее значительным источником финансовых потерь являются засухи ($5,4 млн): в основном из-за засухи, случившейся в 2000-2001 годах.

На третьем месте по объему финансового ущерба идут землетрясения ($3,3 млн).

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