В России из-за повышения НДС с начала 2019 года подорожали некоторые модели смартфонов, пишет «Коммерсант».

Цены на продукцию Apple выросли в официальном интернет-магазине на 1,7%. iPhone XR стал стоить 66 тысяч 92 рубля вместо 64 тысяч 990 рублей.

Флагманская модель смартфонов Samsung Galaxy Note 9 подорожала более чем на 2%, с 69 тысяч 990 рублей до 71 тысячи 490 рублей. В компании заявили, что изменили цены не на всю продукцию, а «избирательно».

Некоторые магазины и мобильные операторы сообщили газете, что, несмотря на подорожание одних моделей смартфонов, цены на другие модели были снижены. Один из собеседников издания пояснил, что продавцы смартфонов попытаются «отработать повышение НДС, не перекладывая его на покупателей».

Падение национальной валюты за 2018 год на 20% и рост НДС стали основными причинами изменений цен смартфонов, указывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. "

Подорожание техники Apple и рост стоимости флагмана Samsung — следствие попытки брендов «минимизировать потери» от роста НДС, подтверждает партнер нескольких ритейлеров.

Между тем, еще одна новость с телекоммуникационного рынка: Компания Apple в январе-марте 2019 года сократит производство новых моделей iPhone на 10%, сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источники, отмечает Медуза.

В конце декабря Apple попросила поставщиков произвести меньше новых моделей XS Max, XS и XR, поскольку в 2019 году ожидается выход нового флагманского смартфона.

Всего в январе-марте компания планирует выпустить 40-43 миллиона как старых, так и новых моделей iPhone, рассказал источник издания. Ранее прогнозировалось, что за первый квартал выпустят 47-48 миллионов смартфонов.

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В ноябре 2018 года Apple из-за низкого спроса сократила производство iPhone XR — самой дешевой модели в линейке, представленной в сентябре.

2 января Apple впервые за 16 лет выпустила прогноз о снижении доходов. По оценке компании, ее доходы за последние три месяца составят около 84 миллиардов долларов вместо прогнозируемых 89-93 миллиардов долларов. Сообщение об этом привело к снижению стоимости акций Apple.