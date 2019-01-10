Сто восемьдесят лет тому назад, 9 января (по другим источникам - седьмого), была изобретена фотография. В 1839 году на заседании парижской академии наук Дагер и Ньепс заявили об изобретении дагеротипии – первом способе фотографии.

В честь этого события мы попросили создателя нашего фотоархива – фоторепортера Нозима Каландарова выбрать 10 важных фотографий из сотен тысяч снимков.

И он это сделал.

Фото АП

2005 год, теракт у здания тогда еще МЧС. 31 января 2005 года у зданий МЧС и «Амонатбанка» взорвался автомобиль «ГАЗ-24», водитель погиб. Предполагалось, что теракт был направлен против главы МЧС Мирзо Зиеева или председателя «Амонатбанка» Махмадамина Махмадаминова.

Главный корпус ТГМУ тогда почти весь сгорел, но был восстановлен Фото Нозима Каландарова

2007 год, пожар в здании Медуниверситета. В его тушении принимали участие все пожарные расчёты МВД Таджикистана, 201-й РВБ и Комитета по ЧС при правительстве РТ (пожарные тогда были и у них).

Давка за доллар Фото Нозима Каландарова

2015 год, в Таджикистане резко подскочил курс доллара, и Национальный банк решил продавать доллары по чуть сниженному обменному курсу – 5,95 сомони за один доллар. Продавали доллары тогда в двух столичных пунктах обмена валюты, возле которых тогда было столпотворение.

Воин-интернационалист не может сдержать слез Фото Нозима Каландарова

2017 год, февраль, мероприятие в честь вывода советских войск из Афганистана у памятника воину-интернационалисту, Герою Советского Союза Александру Мироненко и в школе №37, в которой он учился.

До пожара Фото Нозима Каландарова

2005 год, интернат в Чорбоге незадолго до пожара. В начале 2006 года здесь в результате возникшего пожара погибло 13 детей-инвалидов.

Хилари Клинтон в Душанбе Фото Нозима Каландарова

2011 год, Таджикистан с визитом посетила Хилари Клинтон, госсекретарь США в то время. Во время визита она встретилась с представителями общественности Таджикистана в Душанбинском Исмаилитском центре.

Продавцы ищут свои вещи после пожара Фото Нозима Каландарова

2012 год, седьмой по счету пожар на «Корвоне» произошел в сентябре: огнем было уничтожено более 5 тысяч кв. м, сгорело 2 тысяч 550 торговых точек, погибли люди - три человека, которые пытались спасти свои товары, еще несколько получили травмы.

Жены и матери покидающих Таджикистан российских пограничников Фото Нозима Каландарова

2005 год, российские пограничники покинули Таджикистан. После распада СССР почти 13 лет рубеж охраняла российская погрангруппа численностью в 19 тысяч бойцов. В 2005 году контроль над границей перешел к таджикским военным.

Шахбол остался инвалидоми на всю жизнь Фото Нозима Каландарова

2014 год, искалеченный солдат Шахбол Мирзоев в больнице Худжанда: фельдшер войсковой части 2026 Усмон Гайратов избил 23-летнего Шахбола и сломал ему шею. Шахбол до сих пор прикован к постели.

Турсунбой еще жив Фото Нозима Каландарова

2011 год, бегемот Турсунбой приехал в душанбинский зоопарк из соседнего Кыргызстана, он был уроженцем Бишкека, а его родители родом из далекой Австралии. Через год после приезда Турсунбой умер в Душанбе.

Фото Нозима Каландарова

2004 год, Дед Мороз пришел поздравить российских пограничников, охраняющих таджикско-афганскую границу.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.