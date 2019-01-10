Депутаты нижней палаты парламента республики Бахтовар Сафарзода и Хокимджон Холикзода ознакомили таджикских трудовых мигрантов с новшествами, которые происходят на родине, и с основными пунктами послания президента Эмомали Рахмона парламенту страны.

Депутаты в рамках своей рабочей поездки провели встречу с таджикскими трудовыми мигрантами в московском торговом центре «Южные ворота», сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонов.

Народные избранники заявили, что находящиеся в России таджикские трудовые мигранты очень уязвимы для эмиссаров террористических и экстремистских группировок.

Они подчеркнули, что сегодня отпала необходимость получения религиозного образования гражданам Таджикистана за пределами страны - в самом Таджикистане созданы все условия для получения такого образования.

"Нередко эмиссары международных террористических организаций под видом получения религиозного образования приглашают таджикскую молодежь за рубеж, и там они по сути становятся боевиками", - отмечали депутаты на встречах.

По итогам всех встреч, которые провели парламентарии в Москве, таджикским трудовым мигрантам были розданы изданные недавно в Душанбе брошюры с текстом послания президента Таджикистана парламенту республики от 26 декабря прошлого года.

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