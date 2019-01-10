Данное свое обращение в регуляторе объяснили «АП» тем, что за последнее время люди все чаще стали заводить так называемые «копилки», и накапливать у себя дома монеты различного номинала.

«А это, - отметили в НБТ, - приводит к тому, что спрос на монеты в обращении будет превышать потребность населения в них».

В регуляторе подчеркнули, что в обращение вводится достаточное для покрытия потребностей монет, однако не стали уточнять их общее количество или долю в процентном соотношении к общему объему денег в обороте.

Отметим, что в последний раз новые металлические монеты были введены в обращение летом прошлого года: 20 июня в обращение поступили монеты номиналом 1, 3, 5 сомони и 10, 20, 50 дирамов. Они действуют наравне с монетами, выпущенными в 2001, 2006, 2011, 2015 и 2017 годах.

Новые деньги отчеканены Монетным двором Национального банка Казахстана.

Сегодня в стране в обращении находятся монеты номинальным достоинством 1 (один) дирам, 2 (два), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 25 (двадцать пять) и 50 дирамов, а также монеты достоинством 1 (один), 3 (три) и 5 (пять) сомони.

В обращении также есть монеты серии 2001-2006 годов и монеты, отчеканенные в 2011 году и официально запущенные в обращение 2 февраля 2013 года.

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