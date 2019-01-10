Инженеры компании «МегаФон Таджикистан» запустили новые базовые станции стандарта 4G сразу в нескольких районах Хатлона. Тысячи жителей региона получили доступ к таким же высоким скоростям мобильного интернета, как в областном центре.

Для жителей районов Кушониён и Хуросон запуск новых станций четвертого поколения стал новогодним подарком. Если раньше они могли пользоваться 4G-интернетом только в административном центре Хатлонской области – городе Бохтаре, то с конца декабря высокие скорости доступны им дома.

«В праздники посмотрел на своем смартфоне несколько фильмов, которые давно мечтал увидеть. Очень удобно: теперь можно не зависеть от телепрограммы, а скорости интернета такие, что видео не тормозит. Футбол теперь тоже буду смотреть на смартфоне – этот «телевизор» всегда со мной!» – делится впечатлениями житель района Хуросон Хуршедджони ТОЛИБХОН.

Еще несколько базовых станций запущены компанией «МегаФон Таджикистан» в Бохтаре и районе Дангара, что позволило увеличить здесь территорию покрытия сети четвертого поколения.

«Начав развитие сети 4G с крупных городов, где живет большая часть населения Хатлона, сейчас мы планомерно обеспечиваем покрытие скоростным интернетом районов области. Наша цель – предоставить равные возможности всем абонентам. Поэтому в 2019 году строительство сети, конечно, будет продолжаться. Важно, что при новых скоростях мобильного доступа цена услуги остается прежней. Многим это позволит по-настоящему открыть мир интернета, не меняя тариф», – подчеркнул директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.

Высокие скорости 4G позволяют не только смотреть с мобильных устройств видео или играть в онлайн-игры. Более качественной становится работа всех интернет-сервисов – в частности, до десяти раз ускоряется отправка «тяжелых» файлов или загрузка музыкальных треков, а на открытие страниц сайтов уходит всего несколько секунд. Мобильный интернет становится отличным помощником в работе, учебе и развлечениях.