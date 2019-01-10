32-летняя гражданка Узбекистана Гули Мурадова, вышедшая замуж за британского мультимиллионера и лорда, в комментарии CA-News рассказала подробности своего знакомства и свадьбы с 77-летним Мохамедом Илтаф Шейхом.

Гули Мурадова опровергла сообщения о том, что работала официанткой в Британии, а также утверждает, что не является причиной развода Шейха с предыдущей женой. По словам Гули, он уже был разведён по мусульманским законам, когда они познакомились с ним.

Гули Мурадова прислала в редакцию также фотографии со своей свадьбы с лордом из семейного архива.

"После недавних статей и постов, появившихся в газетах и социальных сетях, я подверглась тираде ненависти и непристойных комментариев. Такая реакция общества очень сильно меня встревожила, так как опубликованный материал был неточен и дезинформировал читателя", - отмечает она.

Гули отмечает, что если бы газеты, перед тем как отправить этот материал в печать, уточнили бы факты у нее, то вся эта история была бы представлена в свете настоящих событий, а "не была бы построена на лживых, сенсационных деталях".

"Поэтому, я посчитала важным сделать следующее заявление, которое развеет все слухи о моей личной жизни", - отметила женщина.

с сайта ca-news.org

Заявление Гули Мурадовой:

Я родилась и выросла в Самарканде, где окончила медицинский университет по специальности «Сестринское дело». Затем я работала в Самаркандской Республиканской больнице скорой помощи. Я приехала в Англию, чтобы продолжить свое образование. В Лондоне я поступила в университет, и получила степень бакалавра по специальности «Лидерство и Менеджмент». Позже я продолжила свое образование в области финансов.

Во время моей учебы, я работала на полставки менеджером в бельгийской компании. Компания торговала эксклюзивным бельгийским шоколадом в Англии. Поэтому, утверждение, что я была официанткой совершенно неверно. Я никогда не работала официанткой. Пока я работала в этой компании, лорд Мохамед Шейх часто заходил к нам в магазин, чтобы купить шоколад для себя и своих коллег. Он много знал об Узбекистане и чудесной истории нашей страны.

Мы привыкли говорить о нашем наследии и великих людях, которые являются частью нашей истории об Амире Темуре, Улугбеке, Ибн Сино, Алишере Навои, Аль-Харазми, Захриддине Мухаммеде Бобуре и Имаме Аль Бухари. Со временем у нас сложилась платоническая дружба. Однако он не говорил мне о том, что он лорд в британском парламенте, или о других должностях, которые он занимает. Я узнала об этом лишь спустя некоторое время.

На тот момент он уже находился в разводе со своей женой, согласно исламским традициям (талак). Вскоре после мусульманского развода были соблюдены юридические формальности. Я никаким образом не была причиной его расставания или развода. Поэтому, я не считаю, что заслуживаю порочных комментариев, которые были сделаны обо мне и моем муже. Он сделал мне предложение, и приехал в Самарканд, чтобы попросить разрешения моих родителей жениться на мне.

Мы совершили никах 1 ноября 2015 года. Обряд был совершен в мечети на севере Лондона ведущим имамом, в присутствии нескольких свидетелей. После обряда нам был выдан сертификат, подписанный свидетелями. Брак был затем ратифицирован генеральным директором мечети «Риджент-парк», которая является ведущей мечетью в Англии. Затем мы отправились в хадж вместе, как муж и жена. Мы совершали хадж дважды. Во второй раз нас пригласил Его Величество Король Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии сделали пометку в моем паспорте о том, что я замужем за лордом Мохамедом Шейхом.

После никаха в 2015 году, мы решили провести формальную церемонию регистрации брака, которая состоялась в Лондоне в офисе Совета Ламбета (Lambeth Council). Это было сделано в ноябре 2018 года, и на церемонии присутствовало много гостей.

с сайта ca-news.org

Моему мужу действительно 77 лет, но он ведет очень активный образ жизни, как в британском парламенте, так и в бизнесе. Он здоровый и сильный человек, который также активно занимается благотворительностью и

отстаиванием общественных интересов. Мой муж был удостоен звания Почетного Доктора за его общественную и благотворительную деятельность по всему миру. Энергии и активности моего мужа могут позавидовать мужчины значительно моложе его.

Лорд Шейх четырежды посещал Узбекистан, и встречался с руководителями нашей страны. Он активно участвует в продвижении и укреплении политических, торговых, культурных и образовательных связей между Узбекистаном и Великобританией.

Он подготовил три доклада по Узбекистану, в которые включил рекомендации по улучшению ситуации в стране. Он встречался с несколькими делегациями из Узбекистана, когда они посещали Великобританию, с целью построить более прочные связи между нашими странами.

Лорд Шейх был приглашен в Узбекистан наблюдать за президентскими выборами в 2016 году. После выборов, Лорд Шейх отметил, что они были прозрачными, хорошо организованными и давали возможность всем жителям Узбекистана выразить свою гражданскую позицию. Лорд Шейх также написал дополнительный некролог о президенте Исламе Каримове. Впоследствии, он провел детальный анализ реформ, проводимых президентом Шавкатом Мирзиёевым, и поблагодарил президента за их продуманность и высокие цели. Он чувствует, что президент - человек видения.

Мой муж очень хороший друг Узбекистана, и в своих выступлениях он множество раз говорил о богатой культуре и наследии народа нашей страны. Он всегда говорил, что народ Узбекистана очень вежлив и дружелюбен, и был шокирован и разочарован мерзкими и нецензурными высказываниями обо мне.

с сайта ca-news.org

Я горжусь тем, что являюсь гражданкой Узбекистана, и принимаю участие в развитии торговли между Великобританией и Узбекистаном. Вместе с мужем мы основали компанию «Silk Route Global». Я закупила множество изделий ручной работы, которые производятся в Узбекистане, и скоро начну продавать их через Интернет. Я инвестирую в Узбекистан, потому что люблю свою страну.

Я также намереваюсь заниматься продвижением туризма в Узбекистан. В то же время, я стараюсь вести благотворительную работу в Узбекистане, помогать и поддерживать детей-инвалидов, сирот и малоимущих.

Я забочусь о людях нашей страны. Люди отмечают разницу в возрасте между мной и моим мужем. Но стоит напомнить себе о том, что Пророк Мухаммед (да пребудет он с миром) был намного старше, чем Биби Айиша, когда он женился на ней. Они были счастливы вместе, она всегда поддерживала его, а он защищал ее, когда другие люди распускали о ней страшные слухи.

Я добровольно вышла замуж за лорда Шейха, а его возраст, положение или богатство не оказали на мое решение никакого влияния. Для меня возраст - это состояние души, и некоторые пожилые люди обладают большей энергией и пылом, чем молодые мужчины. Я всегда считала своего мужа утонченным человеком, обладающим большим интеллектом, но очень заботливым характером и отношением ко всем окружающим. Мы поддерживаем друг друга, и я счастлива с ним, и мне было суждено (Такдир) выйти за него замуж", - пишет в своём комментарии Гули Шейх.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.