Дипломаты из Таджикистана в составе объединенной делегации представителей дипломатических миссий 12 стран посетили города Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. О поездке дипломатов пишет Синьхуа.

Как сообщает агентство, с 28 по 30 декабря по приглашению правительства СУАР дипломаты из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана, Афганистана, Индии, Индонезии, Кувейта, Малайзии, Пакистана и Таиланда посетили Урумчи, Кашгар и Хотан.

Однако в министерстве иностранных дел нам не удалось подтвердить факт поездки таджикских дипломатов в составе дипломатической делегации в Синьцзян. В департаменте информации МИД РТ «АП» сообщили, что не имеют информации об этой поездке.

Между тем, как пишет издание, во время пребывания в СУАР дипломаты посетили местные рынки, крестьянские дворы, образовательные учреждения, мечети, фабрики, а также учебно-подготовительные центры профессионально-технического образования.

Дипломаты побеседовали с местными бизнесменами, учащимися и рабочими, ознакомились с прогрессом, достигнутым СУАР в защите социальной стабильности, улучшении благосостояния населения и развитии местной экономики, сообщает Синьхуа.

Дипломаты также побывали в мечети Ид Ках в Кашгаре - крупнейшей мечети в Синьцзяне, и узнали о работе мечети и улучшении условий в ней, отмечает агентство.

Дипломаты также посетили швейную фабрику в одной из деревень, административно подчиненных городу Хотан. По словам владельца фабрики, ежемесячная зарплата работников фабрики составляет более 3000 юаней /438 долл. США/, отмечает портал russian.china.org.cn.

Временный поверенный в делах посольства Афганистана в Китае Саид Хабибурахман Хусинпур, который неоднократно бывал в Синьцзяне, отметил, что сейчас на юге Синьцзяна люди заняты учебой и работой, в отличие от прошлых лет, когда многие бездельничали.

По его словам, программа профессионально-технического образования и подготовки, осуществляемая в Синьцзяне, является действенным механизмом, который помогает улучшать жизнь людей и их родственников. Многие страны сталкиваются с проблемами обеспечения занятости и борьбы с экстремизмом.

Данная программа в Синьцзяне приносит хорошие результаты и может быть изучена и заимствована другими странами, отмечается в сообщении.

Однако не сообщается о том, посетила ли делегация лагеря перевоспитания или нет. По данным правозащитников, в лагерях политического перевоспитания против воли содержится до миллиона человек.

Люди, которые заявляют, что жили там, рассказывают о плохих санитарно-бытовых условиях, скудном питании и негуманных методах влияния на личность.

Официальный Пекин отрицает эти обвинения, называя их ложью и клеветой.

Синьцзян находится в самом северо-западном уголке Китая. Здесь проживают около 10 миллионов уйгуров. Уйгуры — это национальное, в основном мусульманское меньшинство, которое говорит на тюркском языке. Уйгуры составляют примерно 46% из 21 миллионов жителей Синьцзяна, а китайцы хань - преобладающая в Китае этническая группа - составляют 40%. Уйгуров китайский режим рассматривает как питательную почву сепаратизма и исламского терроризма.

Ранее этническая уйгурка Мехригуль Турсун, проведшая три месяца в лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне, рассказала представителям Конгресса США о том, как ее содержали в нечеловеческих условиях и пытали. По ее словам, она умоляла китайских солдат убить ее, чтобы прекратить муки.

Женщина родилась и выросла в Китае; поступив в университете в Египте, она вскоре вышла замуж и родила тройню. В 2015 году женщина вернулась в Китай повидаться со своей семьей, но была тут же задержана и отделена от своих детей. Когда ее отпустили спустя три месяца, один ребенок уже умер, а у двоих оставшихся развились проблемы со здоровьем.

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