Президент Узбекистана на следующей неделе посетит Индию. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов, передает kun.uz.

12:23 8 октября, 2018

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По данным замминистра, Шавкат Мирзиёев посетит штат Гуджарат, где пройдет выставка фармацевтической продукции и легкой промышленности.

Как сообщил Илхом Неъматов, визит состоится 17-18 января текущего года.

Напомним, 30 сентября – 1 октября 2018 года президент Узбекистана по приглашению президента Индии посетил эту страну с государственным визитом.

В начале октября президент Индии Шри Рам Натх Ковинд посетил Таджикистан. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

После встречи с Эмомали Рахмоном лидер Индии заявил, что его страна предоставит Таджикистану $20 миллионов безвозмездной помощи на проекты по развитию, определенные двумя сторонами.

Президент Таджикистана выразил благодарность Натху Ковинду за эту помощь. Президенты также высказались за наращивание двустороннего товарооборота, вложения инвестиций и развитие экономической деятельности с учетом потенциала двух стран.

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В этой связи были определены как важные - развитие необходимых транспортных механизмов, в частности, речь шла о международном коридоре Север-Юг, который уменьшит время и перевозку грузов между Индией и странами Центральной Азии и СНГ.  

Глава Таджикистана, в свою очередь, призвал индийских предпринимателей вкладываться в сферы промышленности и сельского хозяйства, производственных технологий, электронного оборудования, фармацевтики и биотехнологий и др. Также он предложил рассмотреть возможности инвестирования в СЭС.

Рам Натх Ковинд пригласил Эмомали Рахмона посетить Индию с ответным визитом.

 

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