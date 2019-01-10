Сохибджамол (справа) и супружеская чета Анандов договорились открыть шахматные секции в Таджикистане для детей с ограниченными возможностями.

Активистка Сохибждамол Ракамова из Горно-Бадахшанской автономной области продвигает в Таджикистане проект по шахматам для детей-инвалидов. С этой целью она побывала в Индии и в городе Ченнай встретилась с экс-чемпионом мира по шахматам Виншванандом Анандом. В Ченнае, родном городе чемпиона, Сохибджамол познакомила его со своими планами шахматной школы.

«Работая и учась в ОАЭ и Малайзии, я ходила в шахматные клубы, - рассказала она. - Потому что моей мечтой было открытие шахматного клуба для детей с ограниченными возможностями в моей стране, чтобы потом эти ребята смогли участвовать в параолимпийских играх за пределами Таджикистана и представляли достойно нашу страну».

Сохибджамол хочет, чтобы эти дети с ограниченными возможностями были частью общества и не чувствовали себя ущемленными.

«Я долго мечтала об этом и, к моему счастью, недавно имела честь встретиться с чемпионом мира по шахматам Вишванандом Анандом и его женой Аруной», - говорит Сохибджамол.

Эту встречу организовали ее учителя Пол Конинбург, Сабрия Тенберкен и друг Джозеф Фернандес.

На встрече с Анандом она обсудила свой проект, и индийский гроссмейстер с супругой изъявили желание в нем участвовать.

В Индии Сохибджамол встретилась также с чемпионом Азии среди незрячих шахматистов Мухаммедом Сали (он от рождения слеп).

Фото из личного архива Ракамовой Чемпион Азии по шахматам среди незрячих Сали выразил готовность обучать методике преподавания шахмат детям-инвалидам.

«С ним мы обсудили вопросы обучения игре в шахматы незрячих детей в Таджикистане. Он будет обучать команду учителей», - сообщила Сохибджамол Ракамова.

Свой шахматный путь она начала с 6 лет, играя с папой.

«Увы, в моем детстве не было возможности ходить в какой-то шахматный клуб, потому что их в ГБАО просто не было, а я очень хотела играть», – говорит девушка.

Ее первый турнир состоялся 1999 году. Это была женская республиканская спартакиада, где команда ГБАO заняла первое место и большой вклад в эту победу внесла Сохибджамол.

После этого турнира, отец, увидев успехи дочери, стал устраивать для нее соревнования в Хороге с участием более сильных шахматистов-мужчин. В итоге Сохибджамол получила хорошую практику и в 2002 году стала чемпионкой Таджикистана, получив звание кандидата в мастера спорта.

Из-за учебы и карьеры она вскоре "забросила" игру в шахматы. Однако, периодически, когда жила в Душанбе, ходила брать уроки шахмат у лучших тренеров республики – Сухроба Хамдамова, Андрея Онищенко, Саодат Одинаевой, Негмата Зияева и др.

«Я очень любила шахматы, поэтому не могла заглушить в себе желание играть», - говорит она.

В эти дни Сохибджамол, закончив в университетах ОАЭ и Малайзии факультеты политологии, отправляется в Германию, чтобы продолжить учебу.

«Вернусь на родину через 3 месяца и вплотную буду заниматься своим проектом по шахматам», - поделилась она своими планами.

Пока она изучает вопрос и готовит отчет о том, сколько детей-инвалидов могут посетить занятия по шахматам в Хороге. Именно в этом городе будет организована первая секция. Следующим шагом станет образование групп в Душанбе, затем постепенно будут охвачены все регионы республики.

«Самое важное, чтобы мои мечты могли менять общество, и я могла помогать другим. Теперь я больше не мечтаю быть чемпионкой, но хочу видеть много детей-чемпионов», - заявила она.

Сохибджамол уверена в успехе своего проекта.

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