10:46, сегодня Автор: Абдуллох Гурбати, специально для Asia-Plus

Саиднодир Хайдаров почти 100 дней трудился над созданием самой большой дойры в мире. Ее диаметр - 1,7 метров. А весит инструмент 34 кг.

«Это, кстати, моя вторая попытка – в начале прошлого года я вместе со своими учениками создал дойру диаметром 1,5 метра. А после решил побить свой же рекорд и сделал новую на 20 сантиметров больше», - делится мастер.

Что получилось у него, посмотрите сами.

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