В предыдущих тестах проекта Asia-Plus по медиаграмотности вы могли узнать, насколько хорошо разбираетесь в фейковых новостях и фотографиях.

На этот раз мы сделали тест по фейковым видео. Проверьте себя. Подождите, пока видео загружается.

Тест подготовлен в рамках конкурса "Разоблачители фейков", проводимого медигаруппой "Азия-Плюс". Каждый из вас также может участвовать в нашем конкурсе и выиграть один из трех мобильных телефонов

О конкурсе «Разоблачители фейков»

Конкурс проводится в течение трех месяцев: он стартовал с 10 ноября 2018 года и продлится до 10 февраля 2019 года. Каждый из читателей «АП» может участвовать в нем и получить призы за лучшие разоблачения. Возраст участников и количество отправляемых на конкурс работ не ограничены.

Для этого необходимо прислать на конкурс фейковую, на ваш взгляд информацию, опубликованную в СМИ и соцсетях с обязательным указанием источника, при этом, предъявив веские доказательства ее неправдоподобности.

К участию в конкурсе принимается разоблачительный материал на русском или таджикском языках. Это могут быть новость, фотография или видеоролик, который необходимо отправить на электронную почту – info@asiaplus.tj . Если это видеозапись, то должна быть ссылка на YouTube или другой интернет-ресурс.

Все работы, отвечающие критериям конкурса, будут опубликованы на сайте «АП», в разделе «Спецпроекты» - «Школа медиаграмотности». Их будет оценивать специальная комиссия, состоящая из медиаспециалистов и независимых экспертов.

Проект осуществляется совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.

Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!

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