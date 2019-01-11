Доктор экономических наук, профессор Тухфамох Низомова сегодня отмечает 70-летие, и это замечательный повод отметить заслуги выдающегося учёного, преподавателя, и рассказать о её жизненном пути.

И путь Тухфамох Низомовой говорит об одной простой истине: дайте возможность таджикской женщине, и она всего добьется сама. Профессор Низомова стала первым ученым, обратившим внимание на изучение актуальных вопросов современной экономики страны - научных аспектов процесса реструктуризации и приватизации промышленных предприятий переходной экономики.

В целом, её научные работы охватывают такие аспекты национальной экономики, как экономический рост, современное состояние и тенденции развития промышленности Таджикистана, вопросы совершенствования подготовки кадров на предприятиях, специалистов рыночной экономики Таджикистана и др.

В воспитании молодой ученой Тухфамох Низомовой важную роль сыграли её наставники - кандидат экономических наук, покойный Хаким Курбанов, академики Рашид Рахимов и Нуриддин Кайюмов, а также, московские профессора Александр Красовский и Лидия Смышляева.

В свою очередь, уже под руководством профессора Низомовой многие таджикские ученые также защитили свои кандидатские и докторские диссертации.

Промышленность - приоритет №1!

Профессор Низомова приветствует инициативу руководства страны, которая ставит в приоритет политики государства ускоренное развитие промышленности.

- Это очень мудрая и своевременная инициатива, - отмечает она, - Теперь для выполнения данной задачи нам нужны хорошо обученные кадры с передовым опытом развития промышленности.

По её словам, еще в 90-х годах, когда она проходила стажировку в США, Китай ежегодно отправлял в США 25 тысяч своих студентов. Эта цифра впечатлила таджикского ученого.

- Если даже 50% из них вернутся на родину, они будут творить чудеса, - ещё тогда думала Тухфамох Давлатовна. Сегодня мы видим успешность этой практики на примере промышленной революции в Китае, и это прежде всего, результат приобретенного опыта за рубежом.

Генетический фактор

Безусловно, у успеха нашей героини имеются и генетические корни: родители Тухфамох были партийными и административными деятелями Матчинского района. Её отец, Давлат Низомов, также был участником Великой отечественной войны, а мама, Ашурмох Курбонова, какое-то время занимала пост председателя колхоза.

Кстати, Ашурмох Курбонова была одной из первых женщин в районе, кто получил высшее образование. Поэтому все семеро детей в семье тоже получили высшее образование.

Семья Низомовых воспитала в детях людей ответственных, принципиальных, требовательных, уверенных в себе и своих силах.

Семейная гармония

В погоне за научными достижениями профессор Низомова никогда не забывала о своей семье – супруге и двух сыновьях. В начале карьеры, в 1977 году, когда её мужа – востоковеда Ахмада Ходжиева отправили переводчиком в Багдад, ей пришлось на три года оставить научную работу, чтобы сопровождать супруга. Помимо крепкой семьи, у этого тандема есть немало совместных творческих успехов, супруги, к примеру, одними из первых в республике составили словарь микроэкономических терминов, когда в первые годы независимости речь шла об укреплении позиции государственного языка.

В кругу семьи Фото из личного архива

Выдающийся педагогический талант, принципиальность в научных исследованиях, исключительные человеческие качества снискали глубочайшее уважение к имениннице со стороны коллег, друзей и студентов, которые сегодня обращаются к ней с поздравлениями.

Дильбар Амонова, д.э.н., профессор кафедры менеджмента и туризма РТСУ:

- С Тухфамох Давлатовной я «грызла» гранит науки в стенах Института экономики Академии наук Таджикистана, который возглавлял академик Рахимов Рашид Каримович. К тому времени (вторая половина 80-х годов) она уже была старшим научным сотрудником и вела научно-исследовательскую работу по разработке основных направлений перспектив развития отрасли промышленности, а я начала заниматься исследованием отрасли строительства республики.

Несмотря на свой молодой возраст, она тогда уже отличалась спокойствием, целеустремленностью, мудростью, определенной жизненной позицией и патриотизмом, могла умело использовать и рабочее время и личное время, которое посвящала своей дружной семье, где воспитывались двоих прекрасных сыновей.

Манижа Зияева, доцент кафедры экономики предприятий и предпринимательства ТНУ:

- Тухфамох Давлатовна настолько искренний и открытый человек, что общение с ней является неисчерпаемым источником позитивной мысли и решений. Это выражается не только в форме комфортного общения, но и профессиональной доступности.

Она делится своими профессиональными наработками, «секретами» со своими коллегами.

В моих глазах это признак истинного ученого и профессионала с большой буквы, который ориентирован не на конкуренцию, а на сотрудничество, что является ценным и редким качеством. Я благодарна судьбе за то, что мне дана возможность работать, и расти под началом нашего Учителя, истинного Гуру - Тухфамох Давлатовны.

Сурайё Юсупова, двоюродная сестра:

- Именинница приходится мне старшей сестрой, но, по сути, она практически заменила мне маму после её ухода из жизни. Теперь моя апа – мой самый близкий друг, мудрый советчик, надежная опора. С момента моего рождения она стала моим ангелом-хранителем, и даже имя дала мне она.

Мое любимое воспоминание из детства, это когда мы все вместе собирались во время ужина, и слушали долгие разговоры моего отца, тоже ученого и преподавателя, с апаи Тухфамох. Помню я сидела рядом и думала: «Я тоже хочу быть такой же умной, начитанной, образованной». С неё хотелось брать пример. Потом, когда я выросла, апа сыграла большую роль в формировании моей семьи. Именно она познакомила меня с моим нынешним супругом, с которым мы живем душа в душу много лет.

Саидшо Акрамов, сват:

- Знакомы мы с Тухфамох с 1966 года, с тех пор, когда она была студенткой-отличницей, комсомолкой и просто красавицей. Чуть позже она вышла замуж за моего близкого друга, а годами позже мы и вовсе породнились. Сейчас у нас четверо общих внуков.

Я всегда уважал Тухфамох за её целеустремленность, острый ум и честность. А еще она очень добрый, простой и отзывчивой человек, который никогда не пройдет мимо человека в трудной жизненной ситуации. Например, долгие годы она разделяет свой кров со студентами из отдаленных уголков страны, у которых нет материальной возможности снимать квартиру в Душанбе.

Мавзуна Каримова, доктор экономических наук:

- Большую часть жизни Тухфамох Давлатовна отдала науке и педагогике. Она прошла долгий путь от младшего научного сотрудника до доктора экономических наук, профессора, ею подготовлены тысячи специалистов высокого уровня.

Она относится к той категории людей, которые с каждым годом добиваются все больших высот, неустанно поднимают планку, удивляя нас своей целеустремленностью и работоспособностью. Её энергия, талант, умение работать, ставить и решать сложнейшие задачи служат примером, который воодушевляет, заставляет поверить в собственные силы её учеников, коллег и близких.

ДОСЬЕ «АП»:

Низомова Тухфамох Давлатовна, доктор экономических наук, профессор.

С 2002 по 2012 годы занимала должность заведующей кафедры «Экономика предприятий и предпринимательства» ТНУ. Прошла курсы повышения квалификации в экономических центрах России, США и Ирландии.

Автор более 10 книг по микроэкономике и экономике предприятий.

Отличник Образования РТ, обладатель медали «За достойные заслуги».

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