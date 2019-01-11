Более 11 снежных лавин сошли на трассу Душанбе-Худжанд. Дорогу уже почистили от снежных лавин, трасса открыта для движения машин, кроме грузовых, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компании IRS в Таджикистане.

«С 6:40 утра до настоящего время на 152-160 километре трассы сошли более 11 снежных лавин. Дорогу уже очистили, но сход лавин продолжается. На дороге работает дорожная техника - бульдозеры, экскаваторы и три погрузчика, которые борются с последствиями стихии», - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов.

По его словам, в настоящее время на дороге Душанбе - Худжанд введён временный запрет на движение грузовиков.

Фото IRS 1 /4

«В соответствии с совместным распоряжением МВД и Минтранспорта в целях обеспечения движения других транспортных средств, прохождение грузовиков с прицепами и фур временно ограничено», - сообщил он.

Пресс-служба компании также отмечает, что, несмотря на сильный снегопад, сотрудники компании работают в круглосуточном режиме, чтобы очистить дорогу и обеспечить движение автотранспорта.

“Движение приостановлено на 3-4 часа. Как только интенсивность снегопада уменьшится, мы снова разрешим движение грузовиков ”, - сообщил Далер Мерганов.

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