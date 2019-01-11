Жителя села Чамган Хатлонской области Таджикистана, 48-летнего Кадами Курбона, очень любит простая, таджикская публика: его ролики набирают миллионы просмотров в YouTube, его постоянно приглашают выступать на свадьбах. После того, как на него обратили внимание журналисты, артиста стали критиковать в соцсетях. Теперь за него заступаются именитые исполнители.

Кадами Курбон получил республиканскую известность благодаря социальным сетям - именно здесь стали распространять видео-ролики его выступлений, о чем сам артист понятия не имел: он пользуется простым, кнопочным телефоном и далек от интернета.

У исполнителя необычная манера выступлений – чаще всего, это пародии на индийские фильмы. Например, во время одного из номеров он вытаскивает игрушечный пистолет, стреляет в свою танцовщицу и стреляется сам. С ним выступает женщина, которую в сетях называют Зайнаб, она известна своими пародиями на лошадь.

Эти незамысловатые номера вызвали волну критики в сети, после чего Олег Фезов заступился за артиста и назвал его творчество продолжением традиций масхарабозов, а популярный певец Джонибек Муродов предложил ему снять совместный клип.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.