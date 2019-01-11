Дело Мухтади Абдулкодирова, который, по утверждению ряда СМИ, является племянником муфтия Таджикистана Саидмуккарама Абдулкодирзода, поступило в суд столичного района Исмоили Сомони. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.

Мухтади Абдулкодиров обвиняется в возбуждении национальной, рассовой местнической или религиозной вражды, сообщили "АП" в суде.

"Его дело направили к нам в начале недели. В отношении Абдулкодирова возбуждено уголовное дело по статье 189 части 1. Судебный процесс ещё не начался", - сообщил "АП" источник в суде.

В Уголовном кодексе Таджикистана за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее СМИ сообщали, что в отношении Мухтади Абдулкодирова возбуждено уголовное дело по статье 307 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма) УК РТ. В 2013 году его обвинили в пропаганде идей религиозного течения «Салафия» и с того времени он жил в Саудовской Аравии.

Между тем, как сообщил "АП" источник в МВД страны, Мухтади Абдулкодиров вернулся в Душанбе в ноябре 2018 года.

"Он воспользовался примечанием к статье 307 УК РТ о добровольном отказе от участия в экстремистском сообществе, которое предусматривает амнистию. После допроса в МВД в конце ноября, он был отпущен", - сообщил источник в правоохранительном ведомстве.

Однако, как пишут СМИ, когда Мухтади Абдулкодиров обратился в прокуратуру, чтобы получить решение об амнистии, он был задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны.

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