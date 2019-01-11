АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- D Таджикистане пройдут мероприятия по случаю Иди Сада - предвестника Навруза, древнейшей традиции нашего народа, дошедшей до нас из глубины веков, который восходит к первой персидской империи Ахеменидов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ЯНВАРЯ

2012 – Таджикистан установил дипломатические отношения с Иорданским Хашимитским Королевством.

2016 – Национальный банк Таджикистана призвал население республики воздержаться от незаконного оборота иностранной валюты.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 1-6 тепла, в горах ночью 14-19 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем 0-5 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 18-23 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО ночью 28-33 мороза, 1 днем 12-17 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 мороза, днем 8-10 мороза.