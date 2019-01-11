Первую партию американской военной техники вывезли из Сирии, сообщает Медуза со ссылкой на  телеканал CNN.

Источник канала из соображений безопасности не стал говорить, какое оборудование и каким транспортом вывезли из страны. Телеканал отметил, что вывод техники собирались начать на севере Сирии.

13:50 21 декабря, 2018

Глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с Трампом

Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Шон Райан подтвердил Аssociated Press, что «процесс нашего намеренного ухода из Сирии» начался. Руководящая роль в операции отведена Центральному командованию США.

В декабре 2018 года США начали подготовку к «немедленному» выводу войск из Сирии, на чем настаивал президент Дональд Трамп.

За сохранение американского контингента в Сирии выступал министр обороны США Джеймс Мэттис, который 21 декабря  подал в отставку. СМИ связывали его уход с недовольством планами Трампа вывести американские войска.

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