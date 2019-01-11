Первую партию американской военной техники вывезли из Сирии, сообщает Медуза со ссылкой на телеканал CNN.
Источник канала из соображений безопасности не стал говорить, какое оборудование и каким транспортом вывезли из страны. Телеканал отметил, что вывод техники собирались начать на севере Сирии.
Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Шон Райан подтвердил Аssociated Press, что «процесс нашего намеренного ухода из Сирии» начался. Руководящая роль в операции отведена Центральному командованию США.
В декабре 2018 года США начали подготовку к «немедленному» выводу войск из Сирии, на чем настаивал президент Дональд Трамп.
За сохранение американского контингента в Сирии выступал министр обороны США Джеймс Мэттис, который 21 декабря подал в отставку. СМИ связывали его уход с недовольством планами Трампа вывести американские войска.
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