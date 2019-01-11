Активные зимние развлечения, прямо скажем, для многих из нас в диковинку, но развлекаться в холодное время года все-таки хочется. Собрали для вас всю полезную информацию о том, как быстро научиться кататься на лыжах и коньяках, тем более, что место для того, чтобы проявить себя у нас есть, и на дворе все еще зима.

Где можно научиться кататься на коньках и лыжах?

В республике есть только одно место, где можно научиться кататься на коньках и лыжах, а после практиковать свои умения. Это – горнолыжный комплекс «Сафед Дара», находящийся в 48 километрах от Душанбе.

"Сафед Дара" Фото с сайта input-projekt.com

Сколько времени уйдет, чтобы уверено стоять на лыжах и на коньяках?

По словам старшего тренера горнолыжной школы Ильхомиддина Абдуллоева, у новичка уйдет минимум 3-4 дня на то, чтобы научиться уверенно стоять на лыжах. Конечно, без намека на виртуозные спуски.

Чтобы стать более продвинутым лыжником, потребуется в лучшем случае 10 дней обучения при условии ежедневных тренировок. Конечно, все зависит от спортивного телосложения и состояния здоровья лыжника.

tajikistantimes.com

Научиться кататься на коньках можно чуть быстрее. Скажем, крепкий ребенок 8-10 лет может освоить катание на льду всего за пару дней, взрослому может понадобиться чуть больше времени – до 4-5 дней.

Сколько это стоит?

Услуга инструктора по лыжному спорту в «Сафеддаре» будет стоить 70 сомони за 2 часа, инструктора по катанию на лыжах – 50 сомони за целый день. Также вам будет необходимо взять в аренду экипировку для катания, которая обойдется вам в 120 сомони за день.

Какая одежда понадобится?

Температура на закрытых катках высокая, но у нас в стране таких еще нет. Поэтому прежде, чем отправиться кататься на свежем воздухе, нужно хорошенько одеться. Желательно, в три слоя одежды. Да, как «капуста».

Первый слой, нижний, впитывает пот и быстро испаряет влагу, спасая от переохлаждения. Поэтому лучше всего подойдет хлопковое белье. Следующий слой отвечает за согревание, поэтому выбирайте мягкие свитеры и теплые удобные брюки. Верхний слой защищает от ветра и снега, так что подойдет легкий пуховичок.

Но главное требование к одежде - это комфорт. Она должна быть вполне обтягивающей, но при этом не сковывать движений. Плюс на свежем воздухе большая вероятность заработать обморожение, поэтому не забывайте про перчатки, шапку и шарф – не длинный, чтобы не зацепился за что не надо. А носки лучше выбирать не слишком толстые, чтобы стопа лучше чувствовать экипировку на ногах, иначе могут возникнуть проблемы с управлением.

А экипировка? У меня, например, нет своей

К сожалению, в Таджикистане снаряжение для катания не продают – нет большого спроса, да и погодные условия в солнечной стране не те. А по сути, оно вам и не нужно, потому что взять его можно в аренду в том комплексе, в котором планируете кататься. Но если сильно хочется иметь свое, можно заказать снаряжение в онлайн-магазинах.

Можно научиться кататься самостоятельно, с помощью интернета?

Теоретически – да, и все же хотя бы иногда нужно обращаться к специалисту, который может посмотреть на ваши движения со стороны - чтобы исправить ошибки. Сами понимаете, посмотреть на технику в интернете еще не значит ее верно освоить. Даже если вы встали на лыжи или коньки и не падаете, это еще не означает, что вы катаетесь правильно.

И еще: обучаясь с тренером, вы быстрее научитесь кататься. Возможно, у вас уйдет на это всего несколько занятий.

Ограничения по возрасту есть?

Поговаривают, что катание – спорт без ограничений. Детей можно ставить на коньки с 4-5 лет и превратить обучение в интересную игру. Верхней планки по возрасту тоже не существует, все зависит от подвижности и вашего физического состояния.

Обучение катанию пожилых немного отличается от обучения молодых людей в связи с тем, что после сорока организм начинает терять кальций, и кости становятся более хрупкими.

lifted.asia

Поэтому отправляясь на каток нужно позаботиться о том, чтобы ваши локтевые и коленные суставы были надежно защищены. Пожилым людям лучше всего учиться катанию с инструктором, а на каток отправляться в компании родных или друзей. Таким образом, у вас будет не только моральная, но и физическая поддержка.

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