Известная в прошлом таджикская телеведущая Муаттара Джураева вышла на свободу после почти четырех лет заключения. Об освобождении телеведущей из мест заключения «АП» сообщили ее родственники. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Муаттара Джураева была осуждена в марте 2015 года на 9 лет лишения свободы по статье 247 (Мошенничество) УК РТ.

Чуть позже срок ее заключения был сокращен в соответствии с законом об амнистии, объявленной президентом в честь 20-ой годовщины принятия Конституции Таджикистана до пяти лет.

Мать Джураевой ранее объясняла, что Муаттара взяла в долг $140 тысяч долларов у семи человек на строительство ресторана: «Она была готова вернуть деньги с процентами, после того, как заработал бы ее ресторан, но ей не дали такой возможности».

Муаттара Джураева отбывала наказание в единственной женской колонии в Таджикистане, которая находится в Нуреке.

Мы недавно там побывали, и нам удалось встретиться с осужденными женщинами, в том числе и с Муаттарой: она работала на складе одежды, в колони она закончила курсы кондитера и даже получила диплом, научилась шить.

Она рассказала, что в колонии также участвовала в подготовке различных концертов, конкурсов, которые периодически проводят в колонии.

«Такие девочки тут талантливые – и поют, и танцуют, - рассказала она «АП». – Всё хорошо у нас, мы очень благодарны администрации, только домой очень хочется».

Она сдержанно рассказала о том, что только здесь смогла открыть глаза на этот мир, что жалеет о том, что ушла из профессии и подалась в бизнес, но когда мы спросили ее о том, что она сделает, как только выйдет отсюда, срывается и плачет.

«Я не загадываю сейчас ничего на будущее, я боюсь, что не дойду. Я видела тут женщин, которые тоже мечтали, но так и не увидели свободу, они скончались тут. А это самое страшное место на земле!», - заявила она в ноябре 2018 года.

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Муаттара Джураева была диктором таджикского телевидения. Она родилась 4 июня 1975 года, закончила факультет филологии ТГНУ, а также дополнительно в 2003 году факультет «финансы и кредит» этого же университета.

В 2000 году, когда ей было всего 25 лет, она была назначена заведующей отделом дикторов телевидения Таджикистана, 12 лет работала диктором первого государственного телеканала в программах «Ахбор», «Субх».

В 2004-2005 годах была главным редактором творческой группы «Субхи Точикистон». Является лауреатом премии Абдулкосима Лохути 2003 года.

В 2005 году была зарегистрирована кандидатом в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана, после проигрыша на выборах ушла с работы на ТВ, занялась частным бизнесом.

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