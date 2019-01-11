В Таджикистане, где свято чтят семейные устои, разводы осуждаются обществом. Матери учат дочерей терпеть, крепить семью и подчиняться воле мужа и его родни. При этом мужчине достаточно трижды сказать жене слово «талок» (развод), чтобы считать себя свободным от уз брака. В последние годы пропорционально росту количества браков в республике растет и количество разводов среди молодых пар, отмечает в своем материале ИА Фергана.

Эта тенденция заставила власти во всех районах и городах Таджикистана создать при местных администрациях так называемые «шурои муросо» (советы примирения), уполномоченные решать семейные проблемы путем переговоров и консультаций.

По словам председателя совета примирения джамоата (сельской управы) Хистеварз Бободжонгафуровского района Мухаррам Джураевой, их совет является общественной организацией и функционирует при местном совете женщин. В совет примирения входят 17 человек, а действует он в тесном сотрудничестве с махаллинскими квартальными комитетами.

– Каждый четверг с 13:00 до 17:00 в нашем шурои муросо проводится прием граждан. В совет у нас входят врач-невропатолог, психолог, представитель махаллинского комитета, юрист, представитель духовенства. Они выслушивают мнения сторон и оценивают их доводы. Проанализировав и взвесив услышанное, дают свои советы.

В течение месяца в наш шурои муросо обратились 22 молодые пары, и мы смогли предотвратить распад 19 семей. Это утешительная цифра. Однако совсем остановить разводы, к сожалению, невозможно, – рассказывает Джураева.

– Вы много лет работаете в органах местного самоуправления, знаете в лицо почти каждого жителя джамоата. В чем, на ваш взгляд, причины распада молодых семей в сельской местности?

– Причин много, но основная – миграция. Молодые люди уезжают на заработки, оставляя жен одних или со своими родителями. И тут начинаются ссоры между свекровями и невестками, которые нередко приводят к разводам.

Иной раз конфликты возникают из-за мелких бытовых проблем: невеста сломала утюг, разбила посуду, приготовила недостаточно вкусное блюдо или просто пересолила его. Еще одна проблема — социальная: иной раз люди женятся из меркантильных соображений, ищут жениха или невесту побогаче.

Однако спустя недолгое время они понимают, что счастье за деньги не купишь. Случается, что причиной ссор становятся разговоры по мобильному телефону или СМС: кто-то что-то не так сказал или послал не то сообщение. Бывает и такое, что разводятся по телефону: мужчина послал СМС-сообщение, трижды написав «талок», и считает себя разведенным.

СМС не освобождает от ответственности

Ходжи Хусайн Мусозода, председатель совета улемов Согдийской области, главный проповедник худжандской соборной мечети Шайха Маслихатдина, считает, что в распаде семей виноваты обе стороны.

– Люди стали чаще обращаться к нам по вопросам, связанным с разводами, – говорит Мусозода. – Лет пять-шесть тому назад их больше интересовали вопросы экономического характера. Тогда они организовывали пышные свадьбы, из-за чего нередко оказывались в долговом болоте. Свекрови часто упрекали невесток: «Мы потратили на тебя такие деньги, которых ты не заслуживаешь!»

С принятием закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» расходы стали меньше. Сейчас причины обострения отношений могут быть чисто психологическими: люди не готовы уступать друг другу, нетерпимы, не хотят друг друга понимать – это в равной степени касается как отношений между старшим и младшим поколениями, так и между самими молодоженами. Растет семейное насилие. На отношения влияют измены, взаимное недоверие, или мужчины, уехавшие работать на чужбину, заводят там новые семьи.

В случае конфликта мы выслушиваем доводы обеих сторон, и в 80-90 процентах случаев нам удается устранить причину разлада. Бывает, что «талок» муж объявляет сгоряча, на нервах. В таком случае мы можем повторно организовать «никох». Ведь по шариату семья не должна распадаться без веских причин.

Кроме того, сначала всегда стоит проверить, настоящее ли это СМС-сообщение о разводе или фейковое. В моей практике был случай, когда мигрант, пользуясь отсутствием своих земляков, взял их мобильные телефоны и отправил СМС-развод пяти их женам. То есть все же требуется устное подтверждение мужчины, объявившего талок.

– У нас зачастую юношей женят очень рано — в 19-20 лет. Готовы ли они в этом возрасте к самостоятельной жизни?

– Нужно начать с того, что мужчина должен удовлетворять физические, финансовые, моральные и иные потребности жены. Он должен иметь по меньшей мере отдельную комнату, а не так, как нынешние молодые ребята, — нигде не работают и живут в однокомнатных квартирах вместе со своими родителями.

Незрелые браки

Савсан оказалась в семье самой младшей, поэтому родители, братья и сестры всячески баловали ее. Когда она еще была ребенком, ей покупали только ту одежду и обувь, которую она сама хотела. Училась, правда, ни шатко ни валко, без особого желания, так как знала, что сразу после школы выйдет замуж.

Спустя два месяца после окончания школы, едва Савсан исполнилось 18 лет, родители действительно выдали ее замуж. Карим, как и Савсан, закончил только среднюю школу, вместе со сверстниками в качестве разнорабочего пару раз съездил на заработки в Россию. Медовый месяц пролетел незаметно, начались первые бытовые конфликты: один сказал что-то не то, другая сделала что-то не так, то Савсан не нравится свекрови, то свекровь вместе с золовкой не по душе молодой невестке.

В отцовский дом Савсан вернулась беременной и спустя восемь месяцев родила дочку. Отец ребенка не пришел даже посмотреть на новорожденную, однако родители уговорили Савсан вернуться в дом мужа. Объясняли, что в жизни всякое бывает. Надеялись, что рождение ребенка примирит обе стороны. Оказывали молодой семье посильную материальную помощь, рассчитывая хоть так укрепить брак.

Однако примирение длилось недолго – через месяц опять возник семейный скандал. Свекровь требовала экономить дрова и уголь, но невестка проигнорировала ее просьбу, ссылаясь на холод в комнате. Савсан взяла в охапку вещи и дочку Ситору и вернулась в отцовский дом. И снова она была беременна. Спустя восемь месяцев на свет появилась еще одна дочка, назвали ее Дурахшон.

Отец ребенка и в этот раз не пошел встречать жену с новорожденной из роддома. Более того, подал заявление о разводе. После развода судья назначил алименты на детей в размере 200 сомони ($21). Через месяц после развода Карим женился на другой женщине, во втором браке у него родился сын. Тем временем Савсан, оставив двух малолетних дочерей на попечение бабушки, отправилась на заработки в Россию.

Мать Савсан Рукия, провожая ее, говорила в аэропорту со слезами: «Смогу ли я быть твоим детям матерью? Что буду делать, если они вдруг заболеют? Что скажу, если спросят, где их мама и папа?»

Брак и развод Савсан и Карима – типичный пример распада молодых семей в Таджикистане. Анализ подобных историй говорит о том, что большинство молодых людей вступают в брак незрелыми, не очень понимают обязанности, которые он на них налагает, и часто не желают нести ответственность ни за себя, ни друг за друга, не говоря уже о детях.

Неравные браки

Руководитель общественной организации «Рушди Хатлон», эксперт по социальным вопросам Юсуф Мухаммадзода, как и Мухаррам Джураева, полагает, что на рост числа разводов влияет миграция. Молодые мигранты часто заводят в России новые семьи, иногда по любви, а иногда и по расчету — чтобы побыстрее получить вид на жительство или российское гражданство. При этом таджики в основном женятся на женщинах постарше. Однако такие браки, вызванные соображениями сиюминутной выгоды, а не подлинным чувством, оказываются неустойчивыми и не могут продолжаться долго.

Да и взгляды на институт семьи в России и Таджикистане сильно различаются. В результате браки с российскими гражданками часто заканчиваются быстрыми разводами.

Что же касается браков в Таджикистане, то здесь молодых людей часто женят скоропалительно, прямо перед их отъездом на заработки за рубеж. Бывает, что молодожены по-настоящему знакомятся только перед свадьбой или даже в день бракосочетания и, по сути, остаются друг другу чужими людьми. Понятно, что поводом для развода в таких семьях может служить что угодно.

– Я знаю одного парня, который подал на развод через месяц после свадьбы. А когда его спросили, в чем причина, он ответил: «У моей жены слишком большие кисти рук», – говорит Юсуф Мухаммадзода.

Рост разводов наблюдается во всех регионах страны, включая Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО), где семьи традиционно считались особенно крепкими. Секретарь ЦК Компартии Таджикистана Зарагул Мирасанова утверждает, что в этом регионе родители всегда поощряли получение девушками образования и считались с их выбором. Потому и семьи здесь создаются более осознанно.

– В ГБАО до последних лет господствовал принцип: «Женившись, живите вместе до смерти». Однако Бадахшан – это часть глобального мира, и на него влияют общие тенденции, поэтому количество разводов увеличивается и здесь, – говорит Зарагул Мирасанова.

Манипуляции детьми

Согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в 2017 году в стране было зарегистрировано более 10 тысяч разводов, что на 13,5% превышает показатели 2016 года. В то же время было заключено около 80 тысяч браков.

Таким образом, можно сказать, что распадается каждый восьмой брак. Для Таджикистана как страны с традиционными устоями такие показатели можно считать достаточно высокими.

С просьбой прокомментировать ситуацию «Фергана» обратились к психологу Марьям Давлатовой.

– Какие факторы, на ваш взгляд, подталкивают молодежь к разводу?

– В разных странах на проблемы семьи реагируют по-разному. Для Таджикистана в частности и для Центральной Азии в целом распад семьи все еще является болью и трагедией не только для мужа и жены, но и для всего рода, общины, социума.

Часто развод воспринимается и как позор. В целом же развод считается негативным явлением и осуждается обществом.

Отсюда такая тревожная реакция в отношении статистики, говорящей о росте количества разводов. Правительство пытается повлиять на это явление силовыми методами, подключает общественность, чтобы молодоженов уговаривали, убеждали и любой ценой не допускали разводов. Тем не менее все эти инструменты не срабатывают в должной мере. Да, мы порой трубим о том, сколько семей нам удалось сохранить. Но надолго ли нам это удалось? Как и кто стал от этого союза счастливее, здоровее? На эти вопросы мы ответы не ищем, нам это и не всегда важно.

Марьям Давлатова. Фото с сайта Ozodi.org

Что такое развод? Это прежде всего показатель неготовности людей к браку, это недостаточная ответственность за собственное решение вступать в брак. Молодые люди порой даже не знают ответа на вопрос, зачем им нужна семья, но при этом семью создают. Пока таджикское общество пытается как-то выкарабкаться из этой проблемы на сломанных костылях устаревших стереотипов.

Молодых женят родители, чтобы они скорее начали интимную жизнь (и гормоны не завели их слишком далеко), чтобы они им родили внуков, так как им не хватает детской энергетики, чтобы выполнить родительские обязательства перед детьми, и так далее. Но зачастую старшее поколение не готово принять в семью нового человека, у которого могут быть другие ценности, привычки, вкусы.

Начинаются конфликты, приводящие к разводу. Но и он далеко не всегда решает накопившиеся проблемы, в том числе потому, что к разводам не готово общество в целом. Вступая в брак, никто не думает о болезненных процедурах раздела имущества, жилищных проблемах в случае развода. Самое тяжелое в этих ситуациях – влияние развода на детей. Неготовность к браку проявляется и здесь: дети становятся разменной монетой в болезненных взаимоотношений родителей и их семей, ими манипулируют, от них отказываются, их бросают на произвол судьбы. А ведь они — будущее общества, от них зависит благополучие государства.

– Какие шаги должно предпринять государство, чтобы укрепить институт семьи?

– Везде, где только можно, необходимо создавать обязательные курсы семьи, предназначенные как для молодежи, так и для людей старшего поколения. Людям нужно давать необходимую информацию и знания, которые им помогут и при создании семьи, и при возникновении проблем в ней.

Такие курсы можно проводить в школах, местных хукуматах, джамоатах, мечетях и так далее. Эти курсы должны вести опытные психологи, их надо привлекать, специально готовить, платить им приличную зарплату. Без принятия подобных мер все остальные наши попытки сохранить семью окажутся малоэффективными.

– Насколько в этом плане может быть эффективной деятельность шурои муросо (советов примирения)?

– Шурои муросо скорее призваны иметь дело с последствиями. Если там будут работать люди, знакомые с семейной психологией, это может дать какой-то эффект. В противном случае это будет очередная галочка в списке мероприятий для отчетов. Хотелось бы напомнить еще раз: работать нужно с корнями проблемы, а не с ее плодами.

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