В конце прошлого года легендарная британская певица Адель объявила о том, что покидает сцену навсегда. Причиной принятия такого решения исполнительница назвала желание посвятить себя воспитанию маленького сына. Эта новость шокировала фанатов Адель и вскоре в сети появился челлендж, посвященный ее уходу со сцены, к которому подключились и таджикистанцы.

Первый ролик, посвященный уходу Адель, появился в конце декабря - на видео мармеладный мишка Haribo, стоит на пьедестале и поет песню Адель «Someone like you», затем камера показывает сотни подпевающих мишек-фанатов.

Другие пользователи сети подхватили идею, только вместо мишек Haribo стали использовать зажигалки, яйца, кроссовки, флаконы с лаками для ногтей.

Таджикистанцы не остались в стороне: в таджикском ФБ появился ролик с поющими пельменями.

Мы тоже подхватили флешмоб:

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